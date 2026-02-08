Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой прошел проверку на полиграфе

В эфире "Пусть говорят" эксперт подтвердил, что Данил Баталов не скрывает информацию и хочет помочь в поисках

08 февраля 2026, 14:30, ИА Амител

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой / Фото: кадр видео Первого канала

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьей в Красноярской тайге в сентябре, Данил Баталов прошел исследование на полиграфе. Результаты, оглашенные в эфире шоу "Пусть говорят", свидетельствуют, что он не скрывает известной ему информации и искренне стремится помочь в расследовании.

Профайлер Роман Устюжанин, проводивший проверку, пояснил, что эмоциональная сдержанность Баталова связана с его молодым возрастом и отсутствием опыта поведения в подобной экстремальной ситуации.

«Он серьезно переживает, однако стремится этого не показывать», — отметил эксперт.

Также в ходе программы Данил опроверг слухи о том, что в машине его родителей были обнаружены крупные суммы денег, и ответил на критику в адрес своего спокойного поведения, заявив, что не видит смысла в публичной демонстрации эмоций и старается жить дальше.