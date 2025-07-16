Syria TV: Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске
По последним данным, погиб один житель, еще 18 получили ранения. Сирия на данный момент закрыла небо над югом страны
16 июля 2025, 20:50, ИА Амител
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Syria TV.
"Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", – указано в материале.
Утверждается, что израильские войска также нанесли два удара по комплексу зданий Генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны. По последним данным, погиб один житель, еще 18 получили ранения. Сирия на данный момент закрыла небо над югом страны.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.
21:42:43 16-07-2025
Работайте, братья
23:14:34 16-07-2025
Гость (21:42:43 16-07-2025) Работайте, братья... смотря кто твой брат...!
00:44:27 17-07-2025
Чой-то не в ответе никто за уймищу денег, потраченных на многолетнюю "защиту" Сирии: результат - нулевой (отрицательный даже, поскольку друг Асад сбежал, бросив "обожавших" его сирийцев на произвол судьбы), а тысячи миллиардов рублей российских налогоплательщиков тю-тю!?
08:19:42 17-07-2025
Гость (00:44:27 17-07-2025) Чой-то не в ответе никто за уймищу денег, потраченных на мно... друг Асад сбежал --- ну так вот и ответ, зачем защищать врагов друга
08:49:42 17-07-2025
Гость (00:44:27 17-07-2025) Чой-то не в ответе никто за уймищу денег, потраченных на мно... сделали нужное дело и вовремя ушли.
норм.
07:23:44 17-07-2025
в Дамаске -- так Асада там уже нет. Походу дело было не в Асаде
09:17:02 17-07-2025
Гость (07:23:44 17-07-2025) в Дамаске -- так Асада там уже нет. Походу дело было не в Ас... Ясень пень, что не в Асаде. Кое-кому там нужна война, желательно большая, а Израиль лишь пророк его.