Syria TV: Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске

16 июля 2025, 20:50, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Syria TV.

"Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", – указано в материале.

Утверждается, что израильские войска также нанесли два удара по комплексу зданий Генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны. По последним данным, погиб один житель, еще 18 получили ранения. Сирия на данный момент закрыла небо над югом страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.