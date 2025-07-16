НОВОСТИПроисшествия

Syria TV: Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске

По последним данным, погиб один житель, еще 18 получили ранения. Сирия на данный момент закрыла небо над югом страны

16 июля 2025, 20:50, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Syria TV. 

"Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске", – указано в материале.

Утверждается, что израильские войска также нанесли два удара по комплексу зданий Генштаба сирийских вооруженных сил в столице страны. По последним данным, погиб один житель, еще 18 получили ранения. Сирия на данный момент закрыла небо над югом страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге арабской страны.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

21:42:43 16-07-2025

Работайте, братья

  -8

Avatar Picture
Гость

23:14:34 16-07-2025

Гость (21:42:43 16-07-2025) Работайте, братья... смотря кто твой брат...!

  10

Avatar Picture
Гость

00:44:27 17-07-2025

Чой-то не в ответе никто за уймищу денег, потраченных на многолетнюю "защиту" Сирии: результат - нулевой (отрицательный даже, поскольку друг Асад сбежал, бросив "обожавших" его сирийцев на произвол судьбы), а тысячи миллиардов рублей российских налогоплательщиков тю-тю!?

  -3

Avatar Picture
Гость

08:19:42 17-07-2025

Гость (00:44:27 17-07-2025) Чой-то не в ответе никто за уймищу денег, потраченных на мно... друг Асад сбежал --- ну так вот и ответ, зачем защищать врагов друга

  3

Avatar Picture
Musik

08:49:42 17-07-2025

Гость (00:44:27 17-07-2025) Чой-то не в ответе никто за уймищу денег, потраченных на мно... сделали нужное дело и вовремя ушли.
норм.

  3

Avatar Picture
Гость

07:23:44 17-07-2025

в Дамаске -- так Асада там уже нет. Походу дело было не в Асаде

  5

Avatar Picture
Гость

09:17:02 17-07-2025

Гость (07:23:44 17-07-2025) в Дамаске -- так Асада там уже нет. Походу дело было не в Ас... Ясень пень, что не в Асаде. Кое-кому там нужна война, желательно большая, а Израиль лишь пророк его.

  3

