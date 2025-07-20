Такой день. Падение вертолета на Алтае и пожар на полигоне отходов

О главных событиях Алтая за 20 июля

20 июля 2025, 23:55, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Частный вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро. На борту находились два человека – им потребовалась госпитализация. У одного диагностировали открытый перелом голени и ссадины, а у второго – множественные порезы.

Пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Камне-на-Оби. В тушении были задействованы автоцистерна и три человека личного состава 54-й ПСЧ, восемь человек из личного состава ПСО ГУ МЧС России по Алтайскому краю, а также единица техники и до пяти человек ДКП-2 ОАО "Каменский элеватор".