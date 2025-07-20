Пожарные менее чем за час ликвидировали пожар на полигоне ТКО под Камнем-на-Оби

Возгорание произошло на открытой площадке для накопления отходов

20 июля 2025, 18:55, ИА Амител

Пожар на полигоне / Кадр из видео, присланного читателем amic.ru

Пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Камне-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11:49. Уже в 12:45 его удалось ликвидировать. Уточняется, что пожар случился на открытой площадке для накопления отходов.

В тушении были задействованы автоцистерна и три человека личного состава 54-й ПСЧ, восемь человек из личного состава ПСО ГУ МЧС России по Алтайскому краю, а также единица техники и до пяти человек ДКП-2 ОАО "Каменский элеватор".