На борту находились два человека — им потребовалась госпитализация

20 июля 2025, 10:35, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Частный вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро минувшей ночью. Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находились два человека – им потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел у села Иогач. По информации Mash, пилоты сами выбрались из воды и вызвали скорую. У одного диагностировали открытый перелом голени и ссадины, а у второго – множественные порезы.

"Вертолет полностью ушел под воду вместе с документами. На борту находились Шмыткин В. и Сотников О.", – пишет канал.

Факт инцидента подтвердили в Горно-Алтайской транспортной прокуратуре. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.