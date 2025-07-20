НОВОСТИПроисшествия

Вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро

На борту находились два человека — им потребовалась госпитализация

20 июля 2025, 10:35, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Телецкое озеро / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Частный вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро минувшей ночью. Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находились два человека – им потребовалась госпитализация. 

Инцидент произошел у села Иогач. По информации Mash, пилоты сами выбрались из воды и вызвали скорую. У одного диагностировали открытый перелом голени и ссадины, а у второго – множественные порезы. 

"Вертолет полностью ушел под воду вместе с документами. На борту находились Шмыткин В. и Сотников О.", – пишет канал. 

Факт инцидента подтвердили в Горно-Алтайской транспортной прокуратуре. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

10:56:46 20-07-2025

Какая нужда гнала лететь ночью?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:18:23 20-07-2025

Гость (10:56:46 20-07-2025) Какая нужда гнала лететь ночью? ... Наверное, "всё закончилось"...
🤣

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:17 20-07-2025

Гость (10:56:46 20-07-2025) Какая нужда гнала лететь ночью? ... У вас с ними просто разные нужды, вам не понять. У вас нужда сходить за макарошками в М-Ра, а у них нужда покататься на вертолете с ценником 50 тысяч за час полета.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:44:00 20-07-2025

Гость (15:42:17 20-07-2025) У вас с ними просто разные нужды, вам не понять. У вас нужда... Сомневаюсь, что пилоты захотели ночью "прокатиться". Типа, днём не "накатались".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:14 21-07-2025

Гость (15:42:17 20-07-2025) У вас с ними просто разные нужды, вам не понять. У вас нужда... 50 тысяч? может 500 тысяч за час?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:55 25-07-2025

Гость (10:15:14 21-07-2025) 50 тысяч? может 500 тысяч за час?... 35000 р./час аренда Робинсона с пилотом. Вряд ли они в убыток работают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:55 20-07-2025

запретить полеты над Телецким озером...делов то...пусть в других местах рухают...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:18:33 20-07-2025

"Шо, опять?!"
🤣
"Редкая птица долетит до середины Днепра" (с)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:36 20-07-2025

Кхм... (11:18:33 20-07-2025) "Шо, опять?!"🤣"Редкая птица долетит до середины Дне... Ага. опять робинзон

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:44 20-07-2025

Вот пусть сами и достают его. Озеро жалко, всё загадили

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:27 20-07-2025

Там у инопланетных ящеров на дне озера секретная база. Вот и ныряют ночью чтобы никто не видел где эта база затаилась.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:49 20-07-2025

Из недружественных стран вертолет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:35 20-07-2025

Всё дно уже вертолётами завалено.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:29:15 20-07-2025

С Учара летел?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:51:50 20-07-2025

Musik (17:29:15 20-07-2025) С Учара летел? ... Там ночью не продают?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров