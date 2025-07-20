Вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро
На борту находились два человека — им потребовалась госпитализация
20 июля 2025, 10:35, ИА Амител
Частный вертолет Robinson рухнул в Телецкое озеро минувшей ночью. Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находились два человека – им потребовалась госпитализация.
Инцидент произошел у села Иогач. По информации Mash, пилоты сами выбрались из воды и вызвали скорую. У одного диагностировали открытый перелом голени и ссадины, а у второго – множественные порезы.
"Вертолет полностью ушел под воду вместе с документами. На борту находились Шмыткин В. и Сотников О.", – пишет канал.
Факт инцидента подтвердили в Горно-Алтайской транспортной прокуратуре. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
10:56:46 20-07-2025
Какая нужда гнала лететь ночью?
12:18:23 20-07-2025
Гость (10:56:46 20-07-2025) Какая нужда гнала лететь ночью? ... Наверное, "всё закончилось"...
🤣
15:42:17 20-07-2025
Гость (10:56:46 20-07-2025) Какая нужда гнала лететь ночью? ... У вас с ними просто разные нужды, вам не понять. У вас нужда сходить за макарошками в М-Ра, а у них нужда покататься на вертолете с ценником 50 тысяч за час полета.
19:44:00 20-07-2025
Гость (15:42:17 20-07-2025) У вас с ними просто разные нужды, вам не понять. У вас нужда... Сомневаюсь, что пилоты захотели ночью "прокатиться". Типа, днём не "накатались".
10:15:14 21-07-2025
Гость (15:42:17 20-07-2025) У вас с ними просто разные нужды, вам не понять. У вас нужда... 50 тысяч? может 500 тысяч за час?
15:06:55 25-07-2025
Гость (10:15:14 21-07-2025) 50 тысяч? может 500 тысяч за час?... 35000 р./час аренда Робинсона с пилотом. Вряд ли они в убыток работают.
11:03:55 20-07-2025
запретить полеты над Телецким озером...делов то...пусть в других местах рухают...
11:18:33 20-07-2025
"Шо, опять?!"
🤣
"Редкая птица долетит до середины Днепра" (с)
12:12:36 20-07-2025
Кхм... (11:18:33 20-07-2025) "Шо, опять?!"🤣"Редкая птица долетит до середины Дне... Ага. опять робинзон
11:29:44 20-07-2025
Вот пусть сами и достают его. Озеро жалко, всё загадили
11:39:27 20-07-2025
Там у инопланетных ящеров на дне озера секретная база. Вот и ныряют ночью чтобы никто не видел где эта база затаилась.
11:58:49 20-07-2025
Из недружественных стран вертолет.
12:55:35 20-07-2025
Всё дно уже вертолётами завалено.
17:29:15 20-07-2025
С Учара летел?
19:51:50 20-07-2025
Musik (17:29:15 20-07-2025) С Учара летел? ... Там ночью не продают?