Такой день. Уголовное дело после драки в Рубцовске и отставка замминистра

О главных событиях Алтайского края за 18 августа

18 августа 2025, 23:59, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Правоохранители проводят проверку после драки рубцовчанина с подростками неславянской внешности. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу").

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин сложил свои полномочия. Чиновник отработал последний день в должности 14 августа. Сейчас у министра транспорта Андрея Подоляна остался лишь один заместитель – Виктор Букатов, который также возглавляет краевое управление дорожного хозяйства.