Полиция проводит проверку по факту драки рубцовчанина с лицами неславянской внешности

Сообщения о том, что конфликтующие стороны встречались в отделе полиции, не соответствует действительности

18 августа 2025, 21:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правоохранители проводят проверку после драки рубцовчанина с подростками неславянской внешности. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу"). Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" проводится проверка.

На данный момент все участники конфликта установлены, однако выясняются обстоятельства конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью 45-летнему жителю Рубцовска. При этом сообщения о том, что конфликтующие стороны встречались в отделе полиции, не соответствует действительности.

В добровольной народной дружине из "Русской общины" Алтайского края уточнили, что пострадавший не обладает статусом дружинника в правоохранительных органах города и не занимает должность координатора общественной организации. А также отметили, что пострадавший ранее судим за тяжкое преступление и неоднократно нарушал общественный порядок, а потасовке предшествовала словесная перепалка участников конфликта.