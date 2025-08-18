Замглавы Минтранса Алтайского края Александр Мошкин ушел в отставку
Чиновник отработал последний день в должности 14 августа
18 августа 2025, 18:55, ИА Амител
Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин сложил свои полномочия. Об этом сообщает "Банкфакс".
Чиновник отработал последний день в должности 14 августа. Сейчас у министра транспорта Андрея Подоляна остался лишь один заместитель – Виктор Букатов, который также возглавляет краевое управление дорожного хозяйства.
Причину увольнения Мошкина в министерстве не уточнили, как и то, куда он может устроиться после своего ухода. Кроме того, в ведомстве не рассказали, кто исполняет обязанности чиновника, а также ушедшего недавно в отставку заместителя министра Дмитрия Коровина.
Напомним, что Мошкин занимал должность с августа 2022 года. Он окончил юридический факультет АлтГУ и прошел переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске и служил на офицерских должностях в управлении ФСБ по Алтайскому краю. До начала работы в региональном Минтрансе он трудился в Агентстве по страхованию вкладов и в "Алтайавтодоре".
20:50:38 18-08-2025
Сделали в администрациях должностя для доживания, силовым структурам
Люди ни чего в жизни не произвели , жили и распоряжались нашими надогами
Как они под старость лет смогут что то созидать?
21:54:15 18-08-2025
Чиновники такого калибра уходят либо на пенсию, либо на повышение, либо на нары, либо в гроб.
Делаем ставки, господа.
23:44:16 18-08-2025
Вовремя свалил, молодец