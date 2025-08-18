НОВОСТИПолитика

Замглавы Минтранса Алтайского края Александр Мошкин ушел в отставку

Чиновник отработал последний день в должности 14 августа

18 августа 2025, 18:55, ИА Амител

Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова
Александр Мошкин / Фото: правительство Алтайского края / Вера Наумова

Заместитель министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин сложил свои полномочия. Об этом сообщает "Банкфакс".

Чиновник отработал последний день в должности 14 августа. Сейчас у министра транспорта Андрея Подоляна остался лишь один заместитель – Виктор Букатов, который также возглавляет краевое управление дорожного хозяйства.

Причину увольнения Мошкина в министерстве не уточнили, как и то, куда он может устроиться после своего ухода. Кроме того, в ведомстве не рассказали, кто исполняет обязанности чиновника, а также ушедшего недавно в отставку заместителя министра Дмитрия Коровина.

Напомним, что Мошкин занимал должность с августа 2022 года. Он окончил юридический факультет АлтГУ и прошел переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске и служил на офицерских должностях в управлении ФСБ по Алтайскому краю. До начала работы в региональном Минтрансе он трудился в Агентстве по страхованию вкладов и в "Алтайавтодоре".

Комментарии 3

Гость

20:50:38 18-08-2025

Сделали в администрациях должностя для доживания, силовым структурам
Люди ни чего в жизни не произвели , жили и распоряжались нашими надогами
Как они под старость лет смогут что то созидать?

Гость

21:54:15 18-08-2025

Чиновники такого калибра уходят либо на пенсию, либо на повышение, либо на нары, либо в гроб.
Делаем ставки, господа.

Гость

23:44:16 18-08-2025

Вовремя свалил, молодец

