Как попасть на другую планету? Павел Ягодкин о грандиозных проектах барнаульского планетария

Попасть из Барнаула на другую планету — легко. В этом убедилась редакция «Переговорки» на amic.ru, которая накануне Дня космонавтики побывала в новом здании барнаульского планетария. Его директор Павел Ягодкин рассказал, что впереди у звёздного дома грандиозные планы: он собирается стать одним из лучших в России. И уже сегодня есть достижения, которых нет у других планетариев страны. Например, только у нас могут показывать программы в формате 3D. Также поговорили об ажиотажном интересе зрителей и о том, как достать билетик, о санкциях и их влиянии и о том, сможет ли планетарий этим летом устраивать полюбившиеся вечера наблюдений за звёздами.

Кто в «Переговорке»

Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин. Родился в 1972 году. В 1994 окончил АлтГТУ. В планетарии работал с 1990 года. В 2016 возглавил учреждение. Всё техническое оборудование внедрялось с участием и в дальнейшем под руководством Ягодкина. В 2011 году барнаульский планетарий один из первых в России показал первое полнокупольное шоу с помощью сферического зеркала. В 2012-м была установлена пятипроекторная система Fulldom, созданная при участии программистов планетария.

01:25 Почему в обновлённый планетарий трудно купить билеты? И чем новый зал дома звёзд отличается от того, что было в старом здании?

03:15 Многие интересуются: в бывшем здании церкви, где раньше располагался планетарий, был купол. В бывшем здании кинотеатра, где планетарий сейчас, — купола нет. Как тогда там «погрузиться» в космос? Павел Ягодкин отвечает: неправда — купол есть, причём самый современный.

04:45 Павел Ягодкин устраивает ведущей «Переговорки» Евгении Даровской экскурсию по планетарию. Показывает тот самый современный вакуумный купол, демонстрирует идеальный звук в здании и рассказывает, что планетарий ждёт особые кресла для зрителей — с углом наклона 45 градусов. Такие есть только в одном планетарии нашей страны. И скоро будут в Барнауле.

Новости

Фоторепортажи Как выглядит новый барнаульский планетарий

06:30 О том, как сказались санкции на планетарии. Ведь и многое оборудование, и комплектующие, и даже программы приобретаются за рубежом.

07:45 О программах, которые видят зрители в барнаульском планетарии. И о разнице менталитетов между зрителями разных стран.

08:57 Раньше планетарий гордился вечерами «асфальтной астрономии», во время которых зрителям разрешали наблюдать за звёздами в телескопы. Новое здание расположено в центре города, где слишком много света. Но отказываться от любимой традиции планетарий не собирается. Павел Ягодкин рассказывает, как будут выходить из положения. Кстати, планетарий приобрёл дорогой солярный телескоп для наблюдений за Солнцем.

Новости

Прочее Ремонт "планетарного" масштаба. Как кинотеатр "Родина" переделывают для изучения космоса

11:20 У барнаульского планетария грандиозные планы — он собирается стать одним из лучших в России. Павел Ягодкин рассказывает, как это будет. Кстати, уже сейчас барнаульский планетарий — единственный в стране, где могут показывать программы в формате 3D.

15:00 О том, кто может пойти работать в планетарий.

16:05 Что сейчас происходит с прежним зданием планетария. И какие работы продолжатся в ближайшее время в новом.

17:50 О большой мечте о здании, которое было бы построено специально для планетария, и о том, почему его сотрудники рады тому, что у них есть сейчас.