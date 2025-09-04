Текст легендарной песни "Конь" Игоря Матвиенко, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками утверждено 37 песен

04 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

И. Матвиенко, А. Шаганов – "Конь"

Выйду ночью в поле с конем,

Ночкой темной тихо пойдем.

Мы пойдем с конем по полю вдвоем,

Мы пойдем с конем по полю вдвоем.

Ночью в поле звезд благодать….

В поле никого не видать.

Только мы с конем по полю идем,

Только мы с конем по полю идем.

Сяду я верхом на коня,

Ты неси по полю меня.

По бескрайнему полю моему,

По бескрайнему полю моему.

Дай-ка я разок посмотрю,

Где рождает поле зарю.

Ай, брусничный цвет, алый да рассвет,

Али есть то место, али его нет.

Полюшко мое, родники,

Дальних деревень огоньки,

Золотая рожь да кудрявый лен –

Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.

Будет добрым год-хлебород,

Было всяко, всяко пройдет,

Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен,

Пой о том, как я в Россию влюблен!

Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен….

Мы идем с конем по полю вдвоем.

