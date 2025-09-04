Текст легендарной песни "Конь" Игоря Матвиенко, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками утверждено 37 песен
04 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
И. Матвиенко, А. Шаганов – "Конь"
Выйду ночью в поле с конем,
Ночкой темной тихо пойдем.
Мы пойдем с конем по полю вдвоем,
Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Ночью в поле звезд благодать….
В поле никого не видать.
Только мы с конем по полю идем,
Только мы с конем по полю идем.
Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня.
По бескрайнему полю моему,
По бескрайнему полю моему.
Дай-ка я разок посмотрю,
Где рождает поле зарю.
Ай, брусничный цвет, алый да рассвет,
Али есть то место, али его нет.
Полюшко мое, родники,
Дальних деревень огоньки,
Золотая рожь да кудрявый лен –
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
Будет добрым год-хлебород,
Было всяко, всяко пройдет,
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен,
Пой о том, как я в Россию влюблен!
Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен….
Мы идем с конем по полю вдвоем.
09:49:03 04-09-2025
На лугу, на лугу, на лугу пасутся КО.....
Включить в обязательное расписание 10 классников.
09:58:50 04-09-2025
Русская народная подойдёт?
"Как родная меня мать провожала
Бочку с пивом за рюкзак привязала..."
09:59:21 04-09-2025
Отчисления авторам за исполнения будут?
10:01:42 04-09-2025
Если включили песню про коня, почему не включили песню про молодость коня, а именно "Я - маленькая лошадка"?
10:25:29 04-09-2025
Гость (10:01:42 04-09-2025) Если включили песню про коня, почему не включили песню про м... Неоднозначная молодость у коня, даже слова в оригинале песни удалили. А привычки остались
10:05:55 04-09-2025
вокально очень сложная композиция
10:43:34 04-09-2025
Гость (10:05:55 04-09-2025) вокально очень сложная композиция... вот тут согласен, песня хорошая.
10:26:47 04-09-2025
Конь вороной ,да обрез стальной. ЧиЖ & К
10:57:30 04-09-2025
Гость (10:26:47 04-09-2025) Конь вороной ,да обрез стальной. ЧиЖ & К... Вот эта песня в тему ))
11:04:33 04-09-2025
Гость (10:26:47 04-09-2025) Конь вороной ,да обрез стальной. ЧиЖ & К... Спаса со стены под рубаху снял,
Хату подпалил, да обрез достал.
При Советах жить - торговать свой крест!
Много нас таких уходило в лес...
10:27:38 04-09-2025
Песенками (т.е. на ровном месте) решили патриотизм привить? Не получится.
11:06:19 04-09-2025
Гость (10:27:38 04-09-2025) Песенками (т.е. на ровном месте) решили патриотизм привить? ... Не в этом дело. Можно будет штрафовать за незнание текста песни или недостаточно патриотичное исполнение оной. За отказ исполнять можно будет к примеру схлопотать звание иностранного шпиона.
11:12:49 04-09-2025
Гость (10:27:38 04-09-2025) Песенками (т.е. на ровном месте) решили патриотизм привить? ... Так это имитация и бутафория, как и вся остальная нынешняя политическая и общественная деятельность. Для имитации сойдет.
11:27:53 04-09-2025
Выйду ночью в кухню с котом
Мы с котом чего-то пожрём.
Мы пойдём с котом пузико набьём
Мы пойдём с котом на кухню вдвоём.