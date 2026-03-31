Можно расконсервировать одежду полегче и достать солнцезащитные очки

31 марта 2026, 15:05, ИА Амител

Солнечная весна / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Апрель в Алтайском крае будет теплым: ожидается в среднем около +15 градусов. Даже осадков будет немного, а солнце должно радовать часто, так что снег на улицах растает довольно быстро. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Погода". А вот Gismeteo предоставляет другую информацию.

"Яндекс.Погода"

До 9 апреля температура в крае будет колебаться возле отметки +10 градусов: или чуть ниже, или чуть выше. А уже после столбики термометров, можно сказать, надежно закрепятся и постепенно дело начнет двигаться уже к лету. Честно говоря, холодная весна уже поднадоела.

Погода ожидается достаточно солнечной, так что можно расконсервировать одежду полегче и солнцезащитные очки.

Gismeteo

А этот прогноз настолько не совпадает с предыдущим, что как будто он вообще для другого региона. Честно говоря, такое расхождение бывает очень редко.

Если кратко: до конца апреля будет около +10 градусов, постоянные дожди, пасмурно, сыро, облачно. Даже не хочется в это верить. Но на всякий случай расконсервируйте еще зонты, дождевики и резиновые сапоги.