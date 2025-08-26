Теплый день без дождей ожидается в Алтайском крае 26 августа

Воздух прогреется до +26 градусов

26 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет без существенных осадков, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.