Тишина, уют, приватность. В центре Барнаула построят камерный дом бизнес-класса "Инфинити"

Рендеры дома на Пролетарской, 99 / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Не всем подходит жизнь в типовом многоэтажном доме. Тем, кто выбирает тишину, приватность и сервис, нужен другой формат – камерный клубный дом, где все продумано до мелочей. "Инфинити" как раз о таком выборе: немного квартир, достойная архитектура и инфраструктура, которая экономит время и дарит комфорт.

Дом как произведение искусства

В доме бизнес-класса всего 48 квартир площадью от 48 до 107 м². Свободные планировки позволяют организовать идеальное пространство под любой стиль и ритм жизни. Высота потолков – 2,95 м, панорамные окна – больше воздуха и света. Предусмотрены и стильные французские балконы.

Архитектура "Инфинити" – гордая, эстетичная, современная. Внешний облик дома можно сравнить с работами европейских мастеров: чистые линии, пропорции, внимание к материалам. Камерность обеспечивают не только малым количеством квартир, но и богатым инфраструктурным наполнением – здесь действительно приятно жить и принимать гостей.

Общее пространство задает тон. Жителей дома встречает стильная парадная с консьержем, мягкая зона для ожидания в лифтовом холле и "умная" лестница, которая подсвечивает каждый шаг. Для деловых встреч и работы на первом этаже предусмотрены уютные переговорные: с розетками бесперебойного питания, кондиционерами, телевизорами, кофемашиной и удобной мебелью – всем, что действительно важно в рабочий день.

Инженерия – отдельная ценность. В "Инфинити" установят общедомовую систему кондиционирования – никакой головной боли, где разместить наружные блоки.

Рендеры дома на Пролетарской, 99 / Иллюстрации предоставлены застройщиком

Камерный формат для особенного образа жизни

Дворовая территория полностью закрыта и разделена на три функциональные зоны: спортивную, детскую игровую и патио для спокойного отдыха. Покрытие – мраморная плитка без асфальта, а зимой будет работать подогрев, который очистит дорожки от снега и льда.

Подземный паркинг – еще один аргумент в пользу комфорта. Погрузка на "минус первый" – через лифт для автомобилей со считыванием номерных знаков: вы заезжаете в лифт прямо в машине и в ней же поднимаетесь или спускаетесь. Это быстро, удобно и безопасно – особенно в непогоду и в плотном графике.

Место, где все под рукой

Локация – центр Барнаула. С одной стороны – тихая, уединенная улица с безопасным движением. С другой – близость динамичного Социалистического проспекта с кофейнями и ресторанами. В пешей доступности пекарни, бьюти-бары, супермаркеты, химчистка, детские сады и спа-салоны. На автомобиле за 5–10 минут можно добраться до Нагорного и Центрального парков, музеев, филармонии, торговых центров и лучших ресторанов города.

"Инфинити" – выбор тех, кто не хочет мириться с компромиссами типовой застройки. Здесь ценят тишину, приватность и время, а дом становится не просто адресом, а личным пространством, которое работает на вас. Если вы ищете уютный и престижный дом в центре города – у "Инфинити" есть что предложить.

