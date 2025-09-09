Тишина, уют, приватность. В центре Барнаула построят камерный дом бизнес-класса "Инфинити"
Здесь всего 48 квартир, панорамные окна, умные лифты и богатая инфраструктура
09 сентября 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFHcvewS
Не всем подходит жизнь в типовом многоэтажном доме. Тем, кто выбирает тишину, приватность и сервис, нужен другой формат – камерный клубный дом, где все продумано до мелочей. "Инфинити" как раз о таком выборе: немного квартир, достойная архитектура и инфраструктура, которая экономит время и дарит комфорт.
Дом как произведение искусства
В доме бизнес-класса всего 48 квартир площадью от 48 до 107 м². Свободные планировки позволяют организовать идеальное пространство под любой стиль и ритм жизни. Высота потолков – 2,95 м, панорамные окна – больше воздуха и света. Предусмотрены и стильные французские балконы.
Архитектура "Инфинити" – гордая, эстетичная, современная. Внешний облик дома можно сравнить с работами европейских мастеров: чистые линии, пропорции, внимание к материалам. Камерность обеспечивают не только малым количеством квартир, но и богатым инфраструктурным наполнением – здесь действительно приятно жить и принимать гостей.
Общее пространство задает тон. Жителей дома встречает стильная парадная с консьержем, мягкая зона для ожидания в лифтовом холле и "умная" лестница, которая подсвечивает каждый шаг. Для деловых встреч и работы на первом этаже предусмотрены уютные переговорные: с розетками бесперебойного питания, кондиционерами, телевизорами, кофемашиной и удобной мебелью – всем, что действительно важно в рабочий день.
Инженерия – отдельная ценность. В "Инфинити" установят общедомовую систему кондиционирования – никакой головной боли, где разместить наружные блоки.
Камерный формат для особенного образа жизни
Дворовая территория полностью закрыта и разделена на три функциональные зоны: спортивную, детскую игровую и патио для спокойного отдыха. Покрытие – мраморная плитка без асфальта, а зимой будет работать подогрев, который очистит дорожки от снега и льда.
Подземный паркинг – еще один аргумент в пользу комфорта. Погрузка на "минус первый" – через лифт для автомобилей со считыванием номерных знаков: вы заезжаете в лифт прямо в машине и в ней же поднимаетесь или спускаетесь. Это быстро, удобно и безопасно – особенно в непогоду и в плотном графике.
Место, где все под рукой
Локация – центр Барнаула. С одной стороны – тихая, уединенная улица с безопасным движением. С другой – близость динамичного Социалистического проспекта с кофейнями и ресторанами. В пешей доступности пекарни, бьюти-бары, супермаркеты, химчистка, детские сады и спа-салоны. На автомобиле за 5–10 минут можно добраться до Нагорного и Центрального парков, музеев, филармонии, торговых центров и лучших ресторанов города.
"Инфинити" – выбор тех, кто не хочет мириться с компромиссами типовой застройки. Здесь ценят тишину, приватность и время, а дом становится не просто адресом, а личным пространством, которое работает на вас. Если вы ищете уютный и престижный дом в центре города – у "Инфинити" есть что предложить.
Подробнее о проекте – на сайте.
Застройщик – СЗ "ИСК "Мегалит". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ООО СЗ ИСК "МЕГАЛИТ"Реклама
10:54:54 09-09-2025
В центре интернета нет)
11:34:04 09-09-2025
Гость (10:54:54 09-09-2025) В центре интернета нет)... мобильный интернет для школоты или бомжей
14:10:19 09-09-2025
Гость (10:54:54 09-09-2025) В центре интернета нет)... вы с чего это взяли??? у меня есть . проводной+усилок +роутеры
11:39:56 09-09-2025
Там уже провайдер оптику заведёт, это не вы, которые знаете, что инет может быть только мобильным))
12:37:18 09-09-2025
Красивый дом такой. Интересно, как будет выглядеть в реальности
14:11:58 09-09-2025
содержание метра жилья 5000 р. будет. Помимо квартплаты. а так да, красота. Я в подобном живу, только у нас 120 квартир, метр содержится за 2300. у меня 110 метров. гдето 12000 коммуналка ну и плюс зарплаты всем слугам на доме, газон и проч. У тас ТСЖ
14:19:56 09-09-2025
Гость (14:11:58 09-09-2025) содержание метра жилья 5000 р. будет. Помимо квартплаты. а ... что-то арифметика не вяжется.
110м2 с содержанием 2300 за м2 = 253 000
э? что я не понял?
но коммуналке за соточку млощади в 12тыр - вобщем не много, несчего страдать.