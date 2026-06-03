Только 28% барнаульских компаний планируют летние корпоративы
Самый популярный формат — фуршет, за ним следуют пикники с шашлыками и тимбилдинги
03 июня 2026, 14:33, ИА Амител
Летние корпоративы в Барнауле проведут лишь 28% организаций, выяснили аналитики. Каждый второй опрошенный работодатель (48%) отказался от праздников, а 24% эйчаров затруднились с ответом, сообщает SuperJob.
Самый популярный формат корпоратива в этом сезоне — фуршет. На втором месте — пикники с шашлыками, замыкают тройку тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристические мероприятия, а также выезжать в дома отдыха.
Что касается бюджета, то среди компаний, планирующих летние корпоративы и готовых сравнивать расходы с прошлым годом, лишь 27% сообщили об увеличении трат. У 33% расходы остались на прежнем уровне, а 23% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.
15:10:00 03-06-2026
Время сейчас маленько не то, все узелки подтягивают, а кто жирует, тот жирует за границей и в горном на закрытых базах....
15:35:35 03-06-2026
Пикники с шашлыками и тимримминги дело может и хорошее, но не время сейчас. Вообще это всё чуждое народу :)
21:33:27 03-06-2026
Помнится на прошлой работе нас на теплоходе всех вывозили на остров.. шашлыки. вино. арбузы.... ностальгия
09:56:02 04-06-2026
Гость (21:33:27 03-06-2026) Помнится на прошлой работе нас на теплоходе всех вывозили на... В СЭУСЕ работали?
13:16:35 04-06-2026
Гость (09:56:02 04-06-2026) В СЭУСЕ работали?... не... в ОПРАКе