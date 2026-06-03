Только 28% барнаульских компаний планируют летние корпоративы

Самый популярный формат — фуршет, за ним следуют пикники с шашлыками и тимбилдинги

03 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Праздничный стол / Фото: amic.ru

Летние корпоративы в Барнауле проведут лишь 28% организаций, выяснили аналитики. Каждый второй опрошенный работодатель (48%) отказался от праздников, а 24% эйчаров затруднились с ответом, сообщает SuperJob.

Самый популярный формат корпоратива в этом сезоне — фуршет. На втором месте — пикники с шашлыками, замыкают тройку тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристические мероприятия, а также выезжать в дома отдыха.

Что касается бюджета, то среди компаний, планирующих летние корпоративы и готовых сравнивать расходы с прошлым годом, лишь 27% сообщили об увеличении трат. У 33% расходы остались на прежнем уровне, а 23% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.