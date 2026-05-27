Мужчины чаще ссылаются на отсутствие роста и тяжелые отношения с руководством, а женщины больше озабочены сменой сферы

27 мая 2026, 13:35, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Большинство работающих барнаульцев готовы сменить работу из-за нехватки денег, отсутствия карьерного роста и желания попробовать себя в новой сфере. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросив трудоустроенных жителей города.

45% опрошенных признались, что главный раздражитель — это низкая зарплата. Почти каждый десятый упирается в потолок карьеры и не видит перспектив, а еще 10% хотят не просто поменять компанию, а целиком уйти в другую профессию.

Среди других поводов для поиска нового места — страхи перед сокращениями (9%), конфликты с начальством (8%), некомфортные условия труда (6%), слишком долгая дорога до работы (4%) и неудобный график (3%). Лишь 2% жалуются на перегрузки и столько же мечтают о полной удаленке.

Интересно, что мужчины чаще ссылаются на отсутствие роста и тяжелые отношения с руководством, тогда как женщины больше озабочены сменой сферы, плохими условиями и тревожными новостями о грядущих увольнениях.

Ранее барнаульцы назвали коллег и начальство главными источниками стресса на работе.