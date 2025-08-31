Томенко и Романенко поздравили ветеринаров Алтайского края

Работа специалистов является ключевой в обеспечении стабильности агропромышленного комплекса и безопасности жителей

31 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравили работников и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор и председатель АКЗС отметили ключевую роль ветеринаров в обеспечении стабильности агропромышленного комплекса и безопасности жителей. Они подчеркивают, что благодаря профессионализму и оперативности ветработников в регионе сохраняется благополучная противоэпизоотическая ситуация.

«В полном объеме выполняется план противоэпизоотических мероприятий. Работа проводится комплексно: от масштабных профилактических рейдов в муниципальных образованиях до совершенствования навыков специалистов ветслужб в ходе межрегиональных учений», – говорится в поздравлении.

Кроме того, для достижения высоких результатов ветеринарные службы края активно оснащаются современной техникой и оборудованием за счет регионального бюджета. Это позволяет оперативно реагировать на биологические угрозы, включая такие опасные заболевания, как африканская чума свиней, ящур и грипп птиц.

Томенко и Романенко пожелали ветеранам и сотрудникам ветеринарной службы крепкого здоровья, благополучия и успехов.