Томенко и Романенко поздравили ветеринаров Алтайского края
Работа специалистов является ключевой в обеспечении стабильности агропромышленного комплекса и безопасности жителей
31 августа 2025, 12:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравили работников и ветеранов ветеринарной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Губернатор и председатель АКЗС отметили ключевую роль ветеринаров в обеспечении стабильности агропромышленного комплекса и безопасности жителей. Они подчеркивают, что благодаря профессионализму и оперативности ветработников в регионе сохраняется благополучная противоэпизоотическая ситуация.
«В полном объеме выполняется план противоэпизоотических мероприятий. Работа проводится комплексно: от масштабных профилактических рейдов в муниципальных образованиях до совершенствования навыков специалистов ветслужб в ходе межрегиональных учений», – говорится в поздравлении.
Кроме того, для достижения высоких результатов ветеринарные службы края активно оснащаются современной техникой и оборудованием за счет регионального бюджета. Это позволяет оперативно реагировать на биологические угрозы, включая такие опасные заболевания, как африканская чума свиней, ящур и грипп птиц.
Томенко и Романенко пожелали ветеранам и сотрудникам ветеринарной службы крепкого здоровья, благополучия и успехов.
