Тоскливый сентябрь. Осень встретила Барнаул дождями и холодом

Столица края утонула в осенней хмари

04 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула столкнулись с необычно холодным началом сентября. Погода преподнесла сюрприз, резко сменив летнюю жару на осеннюю прохладу. Дожди и пасмурное небо стали привычными спутниками барнаульцев в начале месяца. Синоптики объясняют такое явление особенностями климата и атмосферными фронтами, которые принесли в регион холодный воздух. Однако, по прогнозам, на следующей неделе ожидается потепление, и в Алтайский край придет бабье лето.

Пасмурный Барнаул – в нашем небольшом фоторепортаже.