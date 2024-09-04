Тоскливый сентябрь. Осень встретила Барнаул дождями и холодом
Столица края утонула в осенней хмари
04 сентября 2024, 16:10, ИА Амител
Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru
Жители Барнаула столкнулись с необычно холодным началом сентября. Погода преподнесла сюрприз, резко сменив летнюю жару на осеннюю прохладу. Дожди и пасмурное небо стали привычными спутниками барнаульцев в начале месяца. Синоптики объясняют такое явление особенностями климата и атмосферными фронтами, которые принесли в регион холодный воздух. Однако, по прогнозам, на следующей неделе ожидается потепление, и в Алтайский край придет бабье лето.
Пасмурный Барнаул – в нашем небольшом фоторепортаже.
16:42:40 04-09-2024
Да уж..Москва как всегда в шоколаде- там лето продолжается.
16:56:24 04-09-2024
Так и у нас аналогичное будет Бабье лето, подождите!
19:28:15 04-09-2024
Это еще нормально. Как-то помню в августе уже выдергивали огурцы с помидорами на даче.