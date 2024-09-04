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Тоскливый сентябрь. Осень встретила Барнаул дождями и холодом

Столица края утонула в осенней хмари

04 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула столкнулись с необычно холодным началом сентября. Погода преподнесла сюрприз, резко сменив летнюю жару на осеннюю прохладу. Дожди и пасмурное небо стали привычными спутниками барнаульцев в начале месяца. Синоптики объясняют такое явление особенностями климата и атмосферными фронтами, которые принесли в регион холодный воздух. Однако, по прогнозам, на следующей неделе ожидается потепление, и в Алтайский край придет бабье лето.

Пасмурный Барнаул – в нашем небольшом фоторепортаже.

Барнаул Погода фоторепортажи

Комментарии 3

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Гость

16:42:40 04-09-2024

Да уж..Москва как всегда в шоколаде- там лето продолжается.

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Гость

16:56:24 04-09-2024

Так и у нас аналогичное будет Бабье лето, подождите!

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Гость

19:28:15 04-09-2024

Это еще нормально. Как-то помню в августе уже выдергивали огурцы с помидорами на даче.

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