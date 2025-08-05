Трамп: падение цен на нефть на 10 долларов может заставить РФ прекратить боевые действия
Он считает, что российская экономика и так находится в "тяжелом состоянии"
05 августа 2025, 20:22, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Падение цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может заставить Россию прекратить боевые действия на Украине. Как сообщает "Газета.ru", с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.
По словам Трампа, в такой ситуации у Владимира Путина якобы не останется выбора. Он считает, что российская экономика и так находится в "тяжелом состоянии".
Ранее Трамп заявлял, что введет пошлины против Индии, из-за того что Нью-Дели не только покупает нефть из РФ, но и после продает большую часть сырья на свободном рынке, хорошо зарабатывая.
Он не учитывает, что у РФ по мимо нефти, есть такой ресурс как люди. Их разрабатывать можно ещё долго, а на фоне таких новостей, они ещё и рады будут
23:45:45 05-08-2025
Гость (21:03:33 05-08-2025) Он не учитывает, что у РФ по мимо нефти, есть такой ресурс к... Да ни че, цб курс "скорректирует', скинемся
21:29:06 05-08-2025
Вот гнилой
21:57:24 05-08-2025
гость (21:29:06 05-08-2025) Вот гнилой... По-тому что, заботиться о том, чтобы его страна процветала?
08:43:59 06-08-2025
Гость (21:57:24 05-08-2025) По-тому что, заботиться о том, чтобы его страна процветала?... Не умаляя его дела, но из этого заявления не видна забота о своей стране.
23:35:50 05-08-2025
Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Великого учёного руса и профессора Игоря Острецова, прикажут вывести на орбиту и оснастить им большие самолёты бомбардировщики, а именно компактным ускорителем Алексея Богомолова, для гарантированной защиты РФ от атомной угрозы Запада, один короткий ипульс и боеголовки атомных зарядов в подземных шахтах США и на подлоках США начнут плавиться и так же начнут плавиться атомные двигатели на подлодках и на авианосцах США и так же преминить его для создания гражданских атомных безотходных станций замкнутого цикла.
И всех поздравляю С Днём Великой Победы.
17:43:24 06-08-2025
Светослав (23:35:50 05-08-2025) Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Вели...
Шансов было много, но теперь уже надежд не осталось на такой разворот
00:01:20 06-08-2025
В России две нефти. Это нефть и люди. Первая закончится или подешевеет, так госдума вторую налогами, поборами, утильсборами обложит и будет дальше жировать. Люди и так один только транспортный налог три раза платят - в бензине, в налоговую осенью и в платоне...
07:08:00 06-08-2025
падение цен на нефть --- а Байден так не мог? А Трамп за 10 дней решил. Через 2 дня все закончится
09:50:31 06-08-2025
До парня так и не дошло о причинах ведения СВО.. Нефть да, денежки, но не ВСЁ они решают.
10:37:15 06-08-2025
dok_СФ (09:50:31 06-08-2025) До парня так и не дошло о причинах ведения СВО.. Нефть да,... При капитализме все решают деньги
12:47:51 06-08-2025
Гость (10:37:15 06-08-2025) При капитализме все решают деньги... Вам сколько лет или не верите в будущее?
10:36:04 06-08-2025
Наша экономика уже лет 30 в тяжелом состоянии. Нам не привыкать. И это переживем.