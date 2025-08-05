Трамп: падение цен на нефть на 10 долларов может заставить РФ прекратить боевые действия

Он считает, что российская экономика и так находится в "тяжелом состоянии"

05 августа 2025

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Падение цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может заставить Россию прекратить боевые действия на Украине. Как сообщает "Газета.ru", с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

По словам Трампа, в такой ситуации у Владимира Путина якобы не останется выбора. Он считает, что российская экономика и так находится в "тяжелом состоянии".

Ранее Трамп заявлял, что введет пошлины против Индии, из-за того что Нью-Дели не только покупает нефть из РФ, но и после продает большую часть сырья на свободном рынке, хорошо зарабатывая.