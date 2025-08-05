НОВОСТИПолитика

Трамп: падение цен на нефть на 10 долларов может заставить РФ прекратить боевые действия

Он считает, что российская экономика и так находится в "тяжелом состоянии"

05 августа 2025, 20:22, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Падение цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может заставить Россию прекратить боевые действия на Украине. Как сообщает "Газета.ru", с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

По словам Трампа, в такой ситуации у Владимира Путина якобы не останется выбора. Он считает, что российская экономика и так находится в "тяжелом состоянии".

Ранее Трамп заявлял, что введет пошлины против Индии, из-за того что Нью-Дели не только покупает нефть из РФ, но и после продает большую часть сырья на свободном рынке, хорошо зарабатывая. 

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

21:03:33 05-08-2025

Он не учитывает, что у РФ по мимо нефти, есть такой ресурс как люди. Их разрабатывать можно ещё долго, а на фоне таких новостей, они ещё и рады будут

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:45 05-08-2025

Гость (21:03:33 05-08-2025) Он не учитывает, что у РФ по мимо нефти, есть такой ресурс к... Да ни че, цб курс "скорректирует', скинемся

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:29:06 05-08-2025

Вот гнилой

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:24 05-08-2025

гость (21:29:06 05-08-2025) Вот гнилой... По-тому что, заботиться о том, чтобы его страна процветала?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:59 06-08-2025

Гость (21:57:24 05-08-2025) По-тому что, заботиться о том, чтобы его страна процветала?... Не умаляя его дела, но из этого заявления не видна забота о своей стране.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светослав

23:35:50 05-08-2025

Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Великого учёного руса и профессора Игоря Острецова, прикажут вывести на орбиту и оснастить им большие самолёты бомбардировщики, а именно компактным ускорителем Алексея Богомолова, для гарантированной защиты РФ от атомной угрозы Запада, один короткий ипульс и боеголовки атомных зарядов в подземных шахтах США и на подлоках США начнут плавиться и так же начнут плавиться атомные двигатели на подлодках и на авианосцах США и так же преминить его для создания гражданских атомных безотходных станций замкнутого цикла.
И всех поздравляю С Днём Великой Победы.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:24 06-08-2025

Светослав (23:35:50 05-08-2025) Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Вели...
Шансов было много, но теперь уже надежд не осталось на такой разворот

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:20 06-08-2025

В России две нефти. Это нефть и люди. Первая закончится или подешевеет, так госдума вторую налогами, поборами, утильсборами обложит и будет дальше жировать. Люди и так один только транспортный налог три раза платят - в бензине, в налоговую осенью и в платоне...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:08:00 06-08-2025

падение цен на нефть --- а Байден так не мог? А Трамп за 10 дней решил. Через 2 дня все закончится

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:50:31 06-08-2025

До парня так и не дошло о причинах ведения СВО.. Нефть да, денежки, но не ВСЁ они решают.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:15 06-08-2025

dok_СФ (09:50:31 06-08-2025) До парня так и не дошло о причинах ведения СВО.. Нефть да,... При капитализме все решают деньги

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

12:47:51 06-08-2025

Гость (10:37:15 06-08-2025) При капитализме все решают деньги... Вам сколько лет или не верите в будущее?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:04 06-08-2025

Наша экономика уже лет 30 в тяжелом состоянии. Нам не привыкать. И это переживем.

  1 Нравится
Ответить
