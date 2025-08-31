Трамп выложил загадочную картинку с надписью о невозможности остановить грядущее
Президент не дал каких-либо пояснений относительно этой публикации
31 августа 2025, 16:10, ИА Амител
Источник: Truth Social / Donald Trump
Президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети Truth Social. Как сообщает Life.ru, он отметил пост другого пользователя из X с картинкой, на которой он изображен.
На фотографии президент стоит с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, а его ладони обращены к небу. За его спиной ярко светится контур Земли, окруженный сиянием, напоминающим солнечный диск или языки пламени.
«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», – написано на картинке.
Трамп не дал каких-либо пояснений относительно этой публикации.
18:10:08 31-08-2025
Ничто не может остановить то, что грядёт"
Одна остаётся надежда, на Роскомнадзор))
18:43:54 31-08-2025
Очевидцы пишут - просто на умняк пробило. Бывает...
19:11:23 31-08-2025
Если бессилен повлиять на грядущее, то зачем же так упёрто лез и пролез во власть, добившись поставленной цели - повторно возглавить самое влиятельное в мире государство? Сидел бы себе старичок на завалинке, не рыпаясь противостоять "неизбежному" и не претендуя на права "хозяина" планеты!
20:09:00 31-08-2025
Те конца движухи не будет?
22:14:40 31-08-2025
Гость (20:09:00 31-08-2025) Те конца движухи не будет?... Это вы о тепловой смерти вселенной? Она неотвратима как аванс!
23:33:20 31-08-2025
не, до Стэтхэма не дотягивает
11:23:07 01-09-2025
Воздухан, этот Трамп