Трамп выложил загадочную картинку с надписью о невозможности остановить грядущее

Президент не дал каких-либо пояснений относительно этой публикации

31 августа 2025, 16:10, ИА Амител

Источник: Truth Social / Donald Trump
Президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети Truth Social. Как сообщает Life.ru, он отметил пост другого пользователя из X с картинкой, на которой он изображен. 

На фотографии президент стоит с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, а его ладони обращены к небу. За его спиной ярко светится контур Земли, окруженный сиянием, напоминающим солнечный диск или языки пламени.

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», – написано на картинке.

Трамп не дал каких-либо пояснений относительно этой публикации. 

Комментарии 7

Avatar Picture
ВВП

18:10:08 31-08-2025

Ничто не может остановить то, что грядёт"
Одна остаётся надежда, на Роскомнадзор))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:43:54 31-08-2025

Очевидцы пишут - просто на умняк пробило. Бывает...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:23 31-08-2025

Если бессилен повлиять на грядущее, то зачем же так упёрто лез и пролез во власть, добившись поставленной цели - повторно возглавить самое влиятельное в мире государство? Сидел бы себе старичок на завалинке, не рыпаясь противостоять "неизбежному" и не претендуя на права "хозяина" планеты!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:00 31-08-2025

Те конца движухи не будет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:14:40 31-08-2025

Гость (20:09:00 31-08-2025) Те конца движухи не будет?... Это вы о тепловой смерти вселенной? Она неотвратима как аванс!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:33:20 31-08-2025

не, до Стэтхэма не дотягивает

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:07 01-09-2025

Воздухан, этот Трамп

  -1 Нравится
Ответить
