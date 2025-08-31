Трамп выложил загадочную картинку с надписью о невозможности остановить грядущее

Президент не дал каких-либо пояснений относительно этой публикации

31 августа 2025, 16:10, ИА Амител

Источник: Truth Social / Donald Trump

Президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети Truth Social. Как сообщает Life.ru, он отметил пост другого пользователя из X с картинкой, на которой он изображен.

На фотографии президент стоит с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, а его ладони обращены к небу. За его спиной ярко светится контур Земли, окруженный сиянием, напоминающим солнечный диск или языки пламени.

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», – написано на картинке.

Трамп не дал каких-либо пояснений относительно этой публикации.