США не исключают размещения сухопутных войск в Иране

Глава Пентагона считает, что главное — "быть непредсказуемыми"

31 марта 2026, 23:12, ИА Амител

США не исключают ни одного варианта действий в войне с Ираном, включая размещение сухопутных войск. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Мы не будем исключать ни один вариант. Нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск. Суть в том, чтобы быть непредсказуемым», — сказал он.

При этом Пит Хегсет заявил, что переговоры США и Ирана "набирают обороты". Он отказался уточнить, когда именно может быть завершена военная операция. По его словам, решения на этот счет примет президент США Дональд Трамп. «Это может быть любое конкретное число. Но мы никогда его не раскроем», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее Иран отклонил предложения США по завершению войны и выдвинул свои.