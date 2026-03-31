США не исключают размещения сухопутных войск в Иране
Глава Пентагона считает, что главное — "быть непредсказуемыми"
31 марта 2026, 23:12, ИА Амител
США не исключают ни одного варианта действий в войне с Ираном, включая размещение сухопутных войск. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.
«Мы не будем исключать ни один вариант. Нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск. Суть в том, чтобы быть непредсказуемым», — сказал он.
При этом Пит Хегсет заявил, что переговоры США и Ирана "набирают обороты". Он отказался уточнить, когда именно может быть завершена военная операция. По его словам, решения на этот счет примет президент США Дональд Трамп. «Это может быть любое конкретное число. Но мы никогда его не раскроем», — подчеркнул шеф Пентагона.
Ранее Иран отклонил предложения США по завершению войны и выдвинул свои.
07:58:05 01-04-2026
Трамп может захватить нефть Ирана. С нефтью Венесуэллы он будет нефтянной король
10:15:44 01-04-2026
Гость (07:58:05 01-04-2026) Трамп может захватить нефть Ирана. С нефтью Венесуэллы он бу... Что бы захватить чьи то ресурсы, не обязательно нападать, это шоу для не сильно умных. Китай и Индия теперь владеет нефтью, газом, лесом и т.д. нашей страны без единого выстрела - вот настоящее стратегическое мастерство)
12:08:26 01-04-2026
Гость (10:15:44 01-04-2026) Что бы захватить чьи то ресурсы, не обязательно нападать, эт... Они их покупают. Пусть и с дисконтом в рамках "помощи" от "многополярного мира"(тм) России в борьбе с западным блоком. Союзники по одкб тоже не отстают со своим уголовным преследованием граждан нам помогающим. Это вам не Польша. Китай укре дроны продает и нам цены на оптоволокно задирает. В общем с такими союзничками и врагов не надо. Только КНДР и помогли как должно и Иран с шахедами
11:26:55 01-04-2026
а не надо нам раскрывать мы и так знаем
