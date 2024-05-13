Тренды дизайна мебели 2024. Ведущие бренды представили новинки на выставке в Милане

Рассказываем, что будет актуально в оформлении интерьера

13 мая 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K1Q6g

Неоклассический интерьер / Фото: freepik.com

с 16 по 21 апреля прошла выставка Salone Del Mobile Milano* 2024. Одно из самых масштабных событий года в мире дизайна интерьера посетили более 360 тысяч человек. Площадь экспозиции составила 230 тысяч кв. м. Новые коллекции и концепции, представленные на выставке ведущими брендами, по традиции задали тренды мебельной интерьерной моды на ближайший год. Приобрести новинки уже можно на сайте italianskaia-mebel.ru, мы же расскажем о самых интересных тенденциях сезона.

Тренд на подсветку

В коллекциях все чаще стали встречаться предметы интерьера с подсветкой. Книжные стеллажи, бары, кухонные гарнитуры, зеркала, комоды – лишь малая часть видов мебели и аксессуаров, которые могут быть "подсвечены".

Кухня / Фото сгенерировано нейросетью Dall-e

Тренд на стекло и прозрачность

Изделия из стекла или металла в глянцевой отделке включили в свои коллекции почти все бренды. Они создают эффект визуальной легкости и прозрачности. Наиболее популярные предметы интерьера: стеклянные журнальные столики, комоды, консоли, панно. Отдельно стоит сказать о зеркалах. Они стали многоплановыми, сложными, разными по высоте и форме (в рамках одной композиции).

Стеллаж / Фото: сгенерировано нейросетью Dall-e

Теплая цветовая гамма

Оттенки тыквы, красного дерева, вина и янтаря стали абсолютным хитом сезона. Популярны также лососевый и пудрово-розовый оттенки. Они нашли отражение в предметах мебели, аксессуарах, отделке кухонь и ванных комнат.

А для тех, кто любит ярче, бренды предлагают окунуться в природную тематику и выбрать зеленый цвет. От сдержанного оливкового до насыщенного изумрудного.

Необычная мебель

Несколько брендов представили мебель с трубчатой структурой. Станет ли такое решение трендом – пока неизвестно, но оно явно выделялось среди моделей конкурентов.

Кресло / Фото: freepik.com

Необычные стили

Кто-то обратил внимание на японскую эстетику ваби-саби. Некоторые бренды выбрали трендовый джапанди. Интересный тактильный эффект можно создать, выбрав оформление с использованием кожаного плетения. Такое решение представили несколько брендов.

Тренд на экологию

Еще один тренд миланской выставки – упор на использование экологически чистых и безопасных материалов, исключающих вредное воздействие на окружающую среду.

Salone del Mobile Milano 2024 традиционно стала местом для демонстрации самых интересных и эффектных интерьерных решений от производителей мебели со всей планеты.

*Salone del Mobile Milano ("Салон дел Мобил Милано")

ООО "ПРОСТУДИО М"

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