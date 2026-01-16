Три трамвайных маршрута и один троллейбусный временно изменили в Барнауле

Причиной стало повреждение контактной сети

16 января 2026, 10:23, ИА Амител

В Барнауле 16 января временно изменили схему движения маршрутов трамваев № 1, 9, 10 и троллейбуса № 1. Причиной стало повреждение контактной сети на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов, сообщает городская администрация.

Специалисты уже приступили к выяснению причин неисправности.

Временные схемы движения трамваев:

№ 1: площадь Свободы – Красноармейский – Строителей – Ленина – Северо-Западная – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Попова – Докучаево (обратно так же);

№ 9: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Советской Армии – Депо № 1 (обратно так же);

№ 10: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Поток (обратно так же).

Троллейбусы на автономном ходу едут по обычному маршруту. Остальные: Баварина – Ленина – Матросова – Юрина – Малахова – Сухэ-Батора – Стадион (обратно так же).

Ранее читатели рассказали amic.ru о перебоях в работе общественного транспорта в период сильнейшего похолодания. В час пик автобусы и трамваи в краевой столице либо переполнены, поэтому не останавливаются на остановках, либо ходят с большим интервалом.