Три трамвайных маршрута и один троллейбусный временно изменили в Барнауле
Причиной стало повреждение контактной сети
16 января 2026, 10:23, ИА Амител
В Барнауле 16 января временно изменили схему движения маршрутов трамваев № 1, 9, 10 и троллейбуса № 1. Причиной стало повреждение контактной сети на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов, сообщает городская администрация.
Специалисты уже приступили к выяснению причин неисправности.
Временные схемы движения трамваев:
- № 1: площадь Свободы – Красноармейский – Строителей – Ленина – Северо-Западная – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Попова – Докучаево (обратно так же);
- № 9: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Советской Армии – Депо № 1 (обратно так же);
- № 10: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Поток (обратно так же).
Троллейбусы на автономном ходу едут по обычному маршруту. Остальные: Баварина – Ленина – Матросова – Юрина – Малахова – Сухэ-Батора – Стадион (обратно так же).
Ранее читатели рассказали amic.ru о перебоях в работе общественного транспорта в период сильнейшего похолодания. В час пик автобусы и трамваи в краевой столице либо переполнены, поэтому не останавливаются на остановках, либо ходят с большим интервалом.
10:41:16 16-01-2026
