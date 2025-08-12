Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 августа

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

12 августа 2025, 07:56, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 12 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Крупная пробка сковала Змеиногорский тракт от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Власихинская

Здесь автомобилистам придется постоять от улицы Лазурной до улицы Попова, а также вдоль СНТ им. Мичурина.

Павловский тракт

На Павловском тракте движение затруднено от улицы Фурманова до улицы Новороссийской. Кроме того, затор образовался на перекрестке с ул. Попова.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: