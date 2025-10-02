НОВОСТИТуризм

В Алтайском крае на 50% выросла популярность туров в безвизовый Китай

Наибольшим спросом пользуются направления в Пекин и Шанхай

02 октября 2025, 12:10, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

После введения в России безвизового режима с Китаем жители Алтайского края стали значительно чаще приобретать туры в Поднебесную. По данным "Вестей Алтай", спрос вырос примерно на 40–50%.

Наибольшей популярностью пользуются направления в Пекин и Шанхай. Однако стоимость поездок заметно возросла: туры обходятся в среднем в 130–150 тысяч рублей, тогда как перелет в обе стороны стоит около 80–100 тысяч. Для сравнения: до отмены визового режима улететь в Китай можно было примерно за 20 тысяч рублей.

Жителям Алтайского края пока приходится вылетать из соседних регионов – ближайшие рейсы доступны из Новосибирска, Иркутска и Горно-Алтайска. При этом представители алтайской региональной ассоциации туризма предложили барнаульскому аэропорту после реконструкции терминала наладить прямые перелеты в Китай.

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперт назвал среднюю стоимость поездки в Китай для россиян

Ценовая динамика варьируется в зависимости от конкретного направления
НОВОСТИТуризм

Алтайский край Туризм Китай

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:31:38 02-10-2025

Неплохо так цены выросли. Можно ещё дороже. Всё равно никто не контролирует цены

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:49 02-10-2025

Из Горно-Алтайска никогда в Китай не летали самолеты. Писатель Петросян какой-то. Выдумщик.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров