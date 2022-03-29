Информационный детокс, или Как устроить себе и близким мини-отпуск на выходные

Беспокойство за будущее и неутешительные новости в разы повышают тревожность и уровень стресса. Сейчас действительно необходимо хотя бы ненадолго «выключать» информационный фон и выделять себе время для отдыха и восстановления. Хорошо бы сменить обстановку: новые впечатления разгоняют грустные мысли не хуже антидепрессантов. При этом не обязательно далеко уезжать: у пятизвёздочного отеля Novosibirsk Marriott целый пул специальных предложений, с которыми вы сможете устроить себе и своим близким настоящий информационный детокс.

Роскошь, доступная каждому

Отель Novosibirsk Marriott — это место, где вы сможете полноценно отдохнуть и почувствовать себя как на заграничном курорте. В распоряжении гостей — комфортные номера различных категорий, салон тайского массажа, бассейн, хаммам и фитнес-зал, рестораны с авторской европейской и русской кухней, терраса с панорамным видом. Из окон отеля открывается вид на знаменитый НОВАТ — государственный академический театр оперы и балета, который уже стал символом Новосибирска.

А чтобы каждый мог позволить себе роскошные выходные, здесь действуют специальные предложения разных ценовых категорий и с разными пакетами услуг. Расскажем о них подробнее.

«Пакет выходного дня»

Многие психологи утверждают, что о поговорке «лучший отдых — это смена деятельности» нужно забыть. Лучший отдых — это когда вы забываете не только о рабочих, но и вообще обо всех делах, и посвящаете время только себе, наполняя его тем, что приносит вам удовольствие. Устроить себе мини-спа? Отлично! Бесцельно гулять по улицам города, наслаждаясь хорошей погодой? Пожалуйста! Валяться весь день на кровати перед телевизором? Никто не смеет вас осуждать!

Для таких случаев в Novosibirsk Marriott есть «Пакет выходного дня». Предложение включает проживание двоих гостей в номере «Стандарт с видом на Оперный театр» с завтраком. Гостям доступно свободное посещение бассейна, хаммама, фитнес-зала. Кроме того, отель дарит ваучер на три тысячи рублей в рестораны отеля. Выехать можно не торопясь — до 16:00 (при наличии свободных номеров).

Стоимость предложения — от 10 700 рублей в сутки.

Конечно, не все могут уехать на выходные, а кому-то нужен отдых прямо сейчас. Зная об этом, Novosibirsk Marriott дарит читателям «Амика» щедрое предложение: по кодовому слову «amic.ru» гости могут забронировать понравившийся пакет на любой день недели до 31 мая 2022 года, а также бесплатно повысить категорию номера (при наличии свободных номеров).

Более того, с 15 марта до 30 апреля 2022 при оплате проживания в отеле картой «Мир» на специальном сайте вы получите кешбэк 20% от суммы покупки (не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию).

«Вечер в театре, ночь в отеле»

НОВАТ — визитная карточка Новосибирска: многие приезжают в город только для того, чтобы побывать в знаменитом театре оперы и балета. Для любителей театрального искусства у Novosibirsk Marriott есть специальное предложение «Вечер в театре, ночь в отеле», в которое уже включены и культурная программа, и комфортное проживание.

В пакет входит номер выбранной категории с завтраком на двоих, два билета на спектакль в театр оперы и балета, ваучер в любой из трёх ресторанов отеля, доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал, а также поздний выезд — до 16:00 (при наличии свободных номеров).

Стоимость предложения — от 8250 рублей в стуки.

«Семейный люкс»

Минуты, проведённые с близкими, — бесценны. Сейчас не время ссориться из-за разногласий; наоборот, сложные времена — повод объединиться и дарить друг другу больше внимания, заботы и тепла. Поэтому для тех, кто хочет отдохнуть всей семьёй, Novosibirsk Marriott разработал специальный пакет. В него входит проживание с завтраком для двоих взрослых и двоих детей в номере категории «люкс», доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал, поздний выезд (до 16:00 при наличии свободных номеров), а также ваучер номиналом две тысячи рублей на посещение одного из ресторанов отеля.

Стоимость предложения — от 16 680 рублей в сутки.

Полный релакс: «SPA-пакет»

Тело помнит всё. Все подавленные эмоции, затаённые обиды, сдержанные слёзы остаются в нас в виде мышечных спазмов и зажимов. Люди, прячущие свои чувства, часто испытывают напряжение, тяжесть и боль в разных отделах организма.

Уделите время своему телу, помогите ему освободиться от груза накопленных проблем. В этом вам поможет SPA-предложение от Novosibirsk Marriott. Помимо проживания с ужином и завтраком для двоих гостей в номере категории «Стандарт с видом на Оперный театр», парковочного места и позднего выезда (при наличии свободных номеров), оно включает комплекс SPA-процедур. Вы отправитесь на массаж по своему выбору: традиционный тайский или ойл; искупаетесь в бассейне, сможете посетить хаммам и фитнес-зал.

Стоимость предложения — от 16 200 рублей в сутки.

«Безупречный люкс»

Когда хочется тотальной «перезагрузки» и полного погружения в атмосферу комфорта и роскоши, рекомендуем выбрать пакет «Безупречный люкс». Сюда входит проживание в номере выбранной категории (полулюкс / бизнес-люкс / полулюкс с террасой) для двух гостей, комплимент в номер при заезде — бутылка игристого вина и ассорти сладостей, завтрак на выбор (по системе «шведский стол» в ресторане или заказ в номер), ужин по системе «шведский стол», посещение бассейна, хаммама и тренажёрного зала, а также скидка 50% на фотосессию и скидка 20% в SPA-салон.

Стоимость предложения — от 15 240 рублей в сутки.

Для сибиряков

Novosibirsk Marriott всегда рад видеть своих земляков, поэтому здесь есть специальный тариф для жителей Сибирского региона. Сюда включено проживание с завтраком для двоих гостей в номере выбранной категории, доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал.

Стоимость предложения — от 6 950 рублей в сутки.

Подробности уточняйте по телефону: +7 (383) 230-30-00. Добавим, что дети до 12 лет всегда проживают и завтракают бесплатно.

Novosibirsk Marriott Hotel

Адрес: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31

Тел.: +7 (383) 230-30-00 (отдел бронирования)

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