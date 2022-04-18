Росавиация в очередной раз продлила ограничения на перелеты к Югу России

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на перелёты на юг России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении.

Авиаперевозчикам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами, среди которых перелёты через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

Остальные аэропорты работают без изменений.