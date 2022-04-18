Росавиация в очередной раз продлила ограничения на перелеты к Югу России
В первый раз ограничения были введены 24 февраля, однако на текущий момент они уже несколько раз продлевались
18 апреля 2022, 13:40, Илья Звягинцев
Росавиация в очередной раз продлила ограничения на перелёты на юг России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении.
Авиаперевозчикам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами, среди которых перелёты через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.
Остальные аэропорты работают без изменений.
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