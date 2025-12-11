В Удмуртии организатора автогонок оштрафовали за нанесенный природе вред

Агрессивная езда по бездорожью привела к углублению русла реки

11 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Автомобильные гонки / Фото: amic.ru

В Удмуртии вынесли приговор предпринимателю, который организовал экстремальные гонки "Сарапульский ухаб". Соревнования прошли в сентябре и, как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, сопровождались массовым пересечением притока Камы – реки Яромаски (Акшабарихи) – внедорожниками, шедшими по бродам, пишет udm-info.

По данным Минприроды Удмуртии, агрессивная езда по бездорожью привела к углублению русла и смещению плодородного слоя почвы на подъездных участках. Каких-либо разрешений на изменение берегов, дна или другое использование водного объекта организатор не получал.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по статье 7.6 КоАП РФ за самовольное использование водного объекта. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

