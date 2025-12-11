Москвич хочет вернуть проданную десять лет назад квартиру по "схеме Долиной"
Мужчина заявил, что его очень давно обманули мошенники и он не отдавал отчет своим действиям
11 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
Житель Москвы попытался аннулировать сделку купли-продажи квартиры, совершенную десять лет назад, используя "метод Долиной", как сообщил Telegram-канал Mash.
В 2015 году 38-летний Илья М. получил 8 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру, расположенную в Тимирязевском районе столицы. После продажи недвижимость перешла во владение семьи с двумя детьми. Полученные средства мужчина разделил с отцом и переехал в сельскую местность во Владимирской области.
Вдохновившись прецедентом с жилищным вопросом известной певицы, Илья обратился в суд с иском против актуальных владельцев его бывшей квартиры. В своих показаниях он заявил, что во время заключения сделки не отдавал отчета своим действиям и находился под влиянием некой женщины, которая, по его словам, контролировала его и лишала возможности самостоятельно распоряжаться полученными деньгами.
Приобретатели недвижимости были шокированы подобным заявлением и обратились к юристу. Адвокат утверждает, что сделка была проведена в полном соответствии с законом, а Илья не имеет психических отклонений. Примечательно, что отец Ильи выразил поддержку нынешним владельцам квартиры и намерен свидетельствовать в суде в их пользу.
14:39:48 11-12-2025
Последователи обездолиной активизируется.
14:46:28 11-12-2025
Ну так дышло уже под плинтус загнали
15:08:43 11-12-2025
Схема старухи Кудельман действует до первого самосуда
Потом сразу деменция проходит
15:31:51 11-12-2025
Ждем 16 декабря и потом либо смеемся либо этот идиотизм прекращается
15:32:29 11-12-2025
Да враньё всё. Пишут, чтобы люди возмущались. Ни один суд не примет такой иск 10летней давности
19:02:34 12-12-2025
Гость (15:32:29 11-12-2025) Да враньё всё. Пишут, чтобы люди возмущались. Ни один суд не... Да, в течение 3-х лет после продажи можно в суд.
17:46:33 11-12-2025
Народ с ума сходит и особый русский дух не помогает.