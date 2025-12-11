Москвич хочет вернуть проданную десять лет назад квартиру по "схеме Долиной"

Мужчина заявил, что его очень давно обманули мошенники и он не отдавал отчет своим действиям

11 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Москвы попытался аннулировать сделку купли-продажи квартиры, совершенную десять лет назад, используя "метод Долиной", как сообщил Telegram-канал Mash.

В 2015 году 38-летний Илья М. получил 8 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру, расположенную в Тимирязевском районе столицы. После продажи недвижимость перешла во владение семьи с двумя детьми. Полученные средства мужчина разделил с отцом и переехал в сельскую местность во Владимирской области.

Вдохновившись прецедентом с жилищным вопросом известной певицы, Илья обратился в суд с иском против актуальных владельцев его бывшей квартиры. В своих показаниях он заявил, что во время заключения сделки не отдавал отчета своим действиям и находился под влиянием некой женщины, которая, по его словам, контролировала его и лишала возможности самостоятельно распоряжаться полученными деньгами.

Приобретатели недвижимости были шокированы подобным заявлением и обратились к юристу. Адвокат утверждает, что сделка была проведена в полном соответствии с законом, а Илья не имеет психических отклонений. Примечательно, что отец Ильи выразил поддержку нынешним владельцам квартиры и намерен свидетельствовать в суде в их пользу.