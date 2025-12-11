В России начали продавать Конституцию "для зумеров"

На деле это обычная Конституция, но переведенная на молодежный сленг

11 декабря 2025, 15:42, ИА Амител

Конституция для зумеров / Фото: соцсети

На прилавках российских книжных магазинов появился крайне оригинальный экземпляр – адаптированная для поколения Z Конституция РФ. Создатели переложили фундаментальный закон государства на язык, близкий и понятный молодежи, а на обложку поместили изображения популярных блогеров, созданные искусственным интеллектом.

Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, необычную Конституцию можно приобрести в сети магазинов "Читай-город". Изучив содержание, можно сделать вывод о том, что разработчики подошли к проекту со всей ответственностью – по крайней мере, они сами так считают.

Первый раздел книги озаглавлен как "Главный настрой страны", что, предположительно, является аналогом раздела "Основы конституционного строя" на зумерском сленге. Уже в самом начале молодежи сообщают, что в России "все серьезно, но без перегибов".

В частности, авторы сравнивают страну с "обширным сервером, где, в отличие от Fortnite, все функционирует в соответствии с принципами демократии, закона и взаимного уважения". "Официальный настрой у нас – федерация, никакой самодеятельности, все честно и справедливо. В общем, страна – не хаос, а крупный структурированный проект, где все четко организовано", – говорится в статье.