В России начали продавать Конституцию "для зумеров"
На деле это обычная Конституция, но переведенная на молодежный сленг
11 декабря 2025, 15:42, ИА Амител
На прилавках российских книжных магазинов появился крайне оригинальный экземпляр – адаптированная для поколения Z Конституция РФ. Создатели переложили фундаментальный закон государства на язык, близкий и понятный молодежи, а на обложку поместили изображения популярных блогеров, созданные искусственным интеллектом.
Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, необычную Конституцию можно приобрести в сети магазинов "Читай-город". Изучив содержание, можно сделать вывод о том, что разработчики подошли к проекту со всей ответственностью – по крайней мере, они сами так считают.
Первый раздел книги озаглавлен как "Главный настрой страны", что, предположительно, является аналогом раздела "Основы конституционного строя" на зумерском сленге. Уже в самом начале молодежи сообщают, что в России "все серьезно, но без перегибов".
В частности, авторы сравнивают страну с "обширным сервером, где, в отличие от Fortnite, все функционирует в соответствии с принципами демократии, закона и взаимного уважения". "Официальный настрой у нас – федерация, никакой самодеятельности, все честно и справедливо. В общем, страна – не хаос, а крупный структурированный проект, где все четко организовано", – говорится в статье.
15:56:06 11-12-2025
Ещё бы уголовный кодекс в комплекте продавали. Для многих было бы душеспасительные чтением.
16:30:48 11-12-2025
Гость (15:56:06 11-12-2025) Ещё бы уголовный кодекс в комплекте продавали. Для многих бы...
Есть:
Пушкин. "Я вас любил".
И есть :
(Перевод на блатной - Фима Жиганец)
Я с вас тащился; может, от прихода
Еще я оклемался не вконец;
18:55:44 11-12-2025
Гость (15:56:06 11-12-2025) ]
ПС.
Вообще-то есть :
"конституция рф для детей"
15:59:13 11-12-2025
Хорошая такая дискредитация главного документа. Более дискредитирующее воздействие - это незаконное внесение изменений или полное несоблюдение его положений.
17:15:28 11-12-2025
Зачем нужно подстраиваться под идиотов ? Если они не в состоянии прочитать и понять исходный документ, зачем переделывать документ на язык дебилов ?
17:18:04 11-12-2025
Сколько дадут авторам? :)
18:39:20 11-12-2025
Замеры в книжный магазин не ходят.
20:18:02 11-12-2025
Вот на таком языке это и надо писать! Рофл!
02:39:13 12-12-2025
Раньше было виновс для чайников, теперь Конституция для чайников. Нейронка делает домашку за детей, круто! Нация деградирует и страна скоро превратится в повальных дебилов, которые ничего не знают, ни к чему не стремятся. И мыслить самостоятельно не могут, аналогически, политически и тд. Как в том фильме про страну дебилов.