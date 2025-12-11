НОВОСТИОбщество

В России начали продавать Конституцию "для зумеров"

На деле это обычная Конституция, но переведенная на молодежный сленг

11 декабря 2025, 15:42, ИА Амител

Конституция для зумеров / Фото: соцсети
На прилавках российских книжных магазинов появился крайне оригинальный экземпляр – адаптированная для поколения Z Конституция РФ. Создатели переложили фундаментальный закон государства на язык, близкий и понятный молодежи, а на обложку поместили изображения популярных блогеров, созданные искусственным интеллектом.

Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, необычную Конституцию можно приобрести в сети магазинов "Читай-город". Изучив содержание, можно сделать вывод о том, что разработчики подошли к проекту со всей ответственностью – по крайней мере, они сами так считают.

Первый раздел книги озаглавлен как "Главный настрой страны", что, предположительно, является аналогом раздела "Основы конституционного строя" на зумерском сленге. Уже в самом начале молодежи сообщают, что в России "все серьезно, но без перегибов".

В частности, авторы сравнивают страну с "обширным сервером, где, в отличие от Fortnite, все функционирует в соответствии с принципами демократии, закона и взаимного уважения". "Официальный настрой у нас – федерация, никакой самодеятельности, все честно и справедливо. В общем, страна – не хаос, а крупный структурированный проект, где все четко организовано", – говорится в статье.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:56:06 11-12-2025

Ещё бы уголовный кодекс в комплекте продавали. Для многих было бы душеспасительные чтением.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:30:48 11-12-2025

Гость (15:56:06 11-12-2025) Ещё бы уголовный кодекс в комплекте продавали. Для многих бы...
Есть:
Пушкин. "Я вас любил".
И есть :
(Перевод на блатной - Фима Жиганец)

Я с вас тащился; может, от прихода
Еще я оклемался не вконец;

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:55:44 11-12-2025

Гость (15:56:06 11-12-2025) ]
ПС.
Вообще-то есть :
"конституция рф для детей"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:13 11-12-2025

Хорошая такая дискредитация главного документа. Более дискредитирующее воздействие - это незаконное внесение изменений или полное несоблюдение его положений.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:28 11-12-2025

Зачем нужно подстраиваться под идиотов ? Если они не в состоянии прочитать и понять исходный документ, зачем переделывать документ на язык дебилов ?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:04 11-12-2025

Сколько дадут авторам? :)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:20 11-12-2025

Замеры в книжный магазин не ходят.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:18:02 11-12-2025

Вот на таком языке это и надо писать! Рофл!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:39:13 12-12-2025

Раньше было виновс для чайников, теперь Конституция для чайников. Нейронка делает домашку за детей, круто! Нация деградирует и страна скоро превратится в повальных дебилов, которые ничего не знают, ни к чему не стремятся. И мыслить самостоятельно не могут, аналогически, политически и тд. Как в том фильме про страну дебилов.

  -2 Нравится
Ответить
