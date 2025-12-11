Здесь будут назначать свидания. В Барнауле открыли памятник Достоевскому
Монумент расположился на проспекте Ленина
11 декабря 2025, 13:35, ИА Амител
11 декабря в Барнауле на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской в морозное утро торжественно открыли памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.
В церемонии приняли участие губернатор края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Алексей Суханов, архитекторы и скульпторы проекта, а также студенты барнаульских вузов. Несмотря на крепкий мороз, на площадь пришли десятки горожан. В завершение церемонии участники возложили к подножию памятника живые цветы.
«Уверен, место, где установлен памятник высотой более трех с половиной метров, станет новой точкой притяжения и для жителей города, и для гостей краевой столицы», – подчеркнул Виктор Томенко.
«Достоевский хотел жить в Барнауле, и теперь он с нами. А барнаульцы, наверное, будут говорить: "Давай встретимся у Достоевского"», – отметил Вячеслав Франк.
Памятник представляет собой фигуру писателя в полный рост: в правой руке он держит шляпу, рядом стоит дорожный сундук, подчеркивающий тему дороги и ссыльных сибирских маршрутов Достоевского. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на круглом монолитном постаменте из бронзы и гранита. Высота фигуры составляет 3,6 метра, ее масса – около двух тонн.
Автор скульптуры – Михаил Кульгачев, архитектурное решение разработал Александр Деринг, изготовила памятник арт-резиденция Nosorog. Ранее по заказу мэрии была благоустроена прилегающая территория, что стало частью программы обновления исторического центра Барнаула.
Идея установки памятника принадлежит Совету ветеранов органов безопасности Алтайского края, выступившему инициатором проекта. Власти поддержали инициативу, подчеркнув, что появление монумента символично для города, с которым у Достоевского были особые отношения.
Федор Достоевский неоднократно бывал в Барнауле в 1850-е годы, когда отбывал наказание в Сибири: историки отмечают как минимум несколько его поездок в город, а в письмах к брату писатель высказывал мысль о возможном переезде и службе в Барнауле. Эти визиты и формировавшаяся здесь культурная среда сыграли заметную роль в сибирском периоде его биографии.
13:52:55 11-12-2025
почему на фото Федор Михайлович завернут в белую рубаху как в дурке???
протестую!
15:31:10 11-12-2025
Мусик (13:52:55 11-12-2025) почему на фото Федор Михайлович завернут в белую рубаху как ... там ему и место....
09:10:14 12-12-2025
Мусик (13:52:55 11-12-2025) почему на фото Федор Михайлович завернут в белую рубаху как ... Сначала черным был обернут. На торжественное открытие поменяли.
13:53:08 11-12-2025
Ну хоть не на алиэкспрессе заказали.
Не знал, что у памятников архитекторы бывают...
09:11:41 12-12-2025
Гость (13:53:08 11-12-2025) Ну хоть не на алиэкспрессе заказали. Не знал, что у памя... У постамента.
13:54:36 11-12-2025
Ну да, говорят, классик неднократно приезжал в Барнаул... под воздействием тестостерона к замужней даме....
13:58:13 11-12-2025
Гость (13:54:36 11-12-2025) Ну да, говорят, классик неднократно приезжал в Барнаул... по... я читал его письма - супер, теперича так не могют...
17:33:41 11-12-2025
Мусик (13:58:13 11-12-2025) я читал его письма - супер, теперича так не могют...... Так у него зрачки по 5 копеек, (на статуе), можно не то написать)
00:17:38 12-12-2025
Мусик (13:58:13 11-12-2025) я читал его письма - супер, теперича так не могют...... Да ладно, много грамотных, читают)
14:15:25 11-12-2025
Почему на фото женщины с цветами? Достоевский что, умер?
14:20:19 11-12-2025
Достоевский выступал против конституционного строя, ему казнь заменили каторгой в Сибири.
Почему этому преступнику поставили памятник, если блогеров за такое же сейчас сажают?
Двоемыслие 1984 в чистом виде.
Люди не должны читать писульки преступников. Нужно запрещать достоевского.
14:27:58 11-12-2025
Гость (14:20:19 11-12-2025) Достоевский выступал против конституционного строя, ему казн... Ну а как же тогда рефлексировать и каяться?- Этож две любимые звбавы интеллигентного сословия
14:35:40 11-12-2025
Гость (14:27:58 11-12-2025) Ну а как же тогда рефлексировать и каяться?- Этож две любимы... Смертная казнь ждала писателя за то, что он состоял в кружке петрашевцев и на тайных собраниях критиковал власть.
Было бы гораздо лучше, если бы его за критику власти расстреляли, а не сослали на каторгу.
14:36:06 11-12-2025
вот хорошая, отличная работа профессионалов. можно атк же поступить со стелой реки Обь? почему ее-то сделал человек без специального образования, а не Кульгачев??! какая-то аниме-поделка про великую реку Сибири... стыд и позор по-моему. Как сообщество художников и скульпторов такое терпит? почему заказчики совершенно безграмотные люди?
17:26:13 11-12-2025
скажите, а портретное сходство сейчас не обязательно? с профессиональной точки зрения, естественно.
23:03:03 11-12-2025
Элен без ребят (17:26:13 11-12-2025) скажите, а портретное сходство сейчас не обязательно? с... Главное, чтоб на Солженицына не был похож, и на сына Алексея, как тот Пушкин.
11:10:09 12-12-2025
Гость (14:36:06 11-12-2025) вот хорошая, отличная работа профессионалов. можно атк же по... А как в вашем представлении дедушка кульгачев изготавливал этот памятник? Вы верите в это? Подсказываю: делают одни, а пиарятся другие. Так было, есть и будет, к сожалению. Не стоит возлагать больших надежд на старое поколение, имея новые технологии.
14:37:03 11-12-2025
"станет новой точкой притяжения"....голубей ))
15:07:39 11-12-2025
В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него ещё не было. Даже фотографии сохранились тех лет. Зачем перевирать? Изучили бы биографию, посмотрели фото, сделали нормальный памятник.
15:10:51 11-12-2025
Гость (15:07:39 11-12-2025) В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него... Бороды не было, но он уже мечтал о ней!
15:12:55 11-12-2025
Гость (15:07:39 11-12-2025) В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него... Что опять не так, нытик? В итоге борода была?
23:06:19 11-12-2025
Гость (15:12:55 11-12-2025) Что опять не так, нытик? В итоге борода была?... Угу, и красные мокасины тоже.
11:05:33 12-12-2025
Гость (15:07:39 11-12-2025) В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него... А без бороды, вы нытики бы ныли, что он не похож на Достоевского, так как молодым его видели единицы, а основная масса знает его по книжке из школы, где он с бородой.
Всем нытикам не угодить, Одно ясно, там люди поработали и сотворили скульптура, а нытики ноют, а толку то ноль от их нытья, сделать ничего не сделали.
15:09:44 11-12-2025
Я буду называть его Фридрих Энгельс!
...Памятник Фридриху Энгельсу!...
15:23:16 11-12-2025
У меня вопрос откуда Франк знает что Достоевский хотел жить в Барнауле?!
15:36:43 11-12-2025
Гость (15:23:16 11-12-2025) У меня вопрос откуда Франк знает что Достоевский хотел жить ... Достоевский писал брату, что если его не пустят жить в Россию, то есть ближе к Москве и Санкт- Петербургу, то он хотел бы жить в Барнауле. Это был 1857 год.
07:37:46 15-12-2025
Гость (15:23:16 11-12-2025) У меня вопрос откуда Франк знает что Достоевский хотел жить ... Не думал о том, что человек он не глупый и читает книжки, чтит историю, в отличае от тебя, ничего незнающего, нытика? )))
15:38:14 11-12-2025
Ржу до слез. По словам председателя Совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексея Суханова памятник удачно расположили у Никольского храма:
«Федор Михайлович Достоевский, путешествуя, всегда выбирал места с видом на церковь из окна. По некоторым источникам, он посещал Барнаул шесть раз, хотя документальных подтверждений больше. Особенно ярко он запомнил город в молодости, когда писал свои первые произведения, включая «Дядюшкин сон», и стихи. Барнаул оставил неизгладимый след в его душе, и он неоднократно упоминал его в своих письмах и воспоминаниях».
15:40:14 11-12-2025
Это Дугин а не Достоевский))
15:57:06 11-12-2025
это какой-то сюр
Цветы, как на могиле. Женщины с губами и в мехах. Девушки в одинаковых тапках. Дети в беже. И радость на лицах чиновников.
Зощенко, не меньше
09:13:48 12-12-2025
Гость (15:57:06 11-12-2025) это какой-то сюрЦветы, как на могиле. Женщины с губами и... Детей жалко, мороз, ветер.
11:33:52 12-12-2025
Гость (15:57:06 11-12-2025) это какой-то сюрЦветы, как на могиле. Женщины с губами и... Где вы там меха разглядели? В бутиках напротив? В мехах по таким мероприятиям не ходят.
17:15:34 11-12-2025
фото 3 - причастные радуются и потирают руки.
21:14:15 11-12-2025
Элен без ребят (17:15:34 11-12-2025) фото 3 - причастные радуются и потирают руки. ... Бенефициары? Не думаю)
17:37:19 11-12-2025
А почему Федор Михайлович таким лицом смотрит в сторону жандармерии и третьего отделения? символично?
19:16:39 11-12-2025
Номах (17:37:19 11-12-2025) А почему Федор Михайлович таким лицом смотрит в сторону жанд... так у него целый чемодан компромата
20:46:52 11-12-2025
Гость (19:16:39 11-12-2025) так у него целый чемодан компромата... Баксы?
11:03:09 12-12-2025
Лучшеб деревянного мишку олимпийского вернули, который тут всегда был.
07:38:30 15-12-2025
Гость (11:03:09 12-12-2025) Лучшеб деревянного мишку олимпийского вернули, который тут в... чем лучше? СССР не вернуть, дажеесли его вернуть, ему не выжить, мир меняется, люди меняются, нытики - постоянны