НОВОСТИОбщество

Здесь будут назначать свидания. В Барнауле открыли памятник Достоевскому

Монумент расположился на проспекте Ленина

11 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Памятник Достоевскому в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 декабря в Барнауле на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской в морозное утро торжественно открыли памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому. 

В церемонии приняли участие губернатор края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Алексей Суханов, архитекторы и скульпторы проекта, а также студенты барнаульских вузов. Несмотря на крепкий мороз, на площадь пришли десятки горожан. В завершение церемонии участники возложили к подножию памятника живые цветы.

«Уверен, место, где установлен памятник высотой более трех с половиной метров, станет новой точкой притяжения и для жителей города, и для гостей краевой столицы», – подчеркнул Виктор Томенко.

«Достоевский хотел жить в Барнауле, и теперь он с нами. А барнаульцы, наверное, будут говорить: "Давай встретимся у Достоевского"», – отметил Вячеслав Франк.

Памятник представляет собой фигуру писателя в полный рост: в правой руке он держит шляпу, рядом стоит дорожный сундук, подчеркивающий тему дороги и ссыльных сибирских маршрутов Достоевского. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на круглом монолитном постаменте из бронзы и гранита. Высота фигуры составляет 3,6 метра, ее масса – около двух тонн.

Автор скульптуры – Михаил Кульгачев, архитектурное решение разработал Александр Деринг, изготовила памятник арт-резиденция Nosorog. Ранее по заказу мэрии была благоустроена прилегающая территория, что стало частью программы обновления исторического центра Барнаула.

Идея установки памятника принадлежит Совету ветеранов органов безопасности Алтайского края, выступившему инициатором проекта. Власти поддержали инициативу, подчеркнув, что появление монумента символично для города, с которым у Достоевского были особые отношения.

Федор Достоевский неоднократно бывал в Барнауле в 1850-е годы, когда отбывал наказание в Сибири: историки отмечают как минимум несколько его поездок в город, а в письмах к брату писатель высказывал мысль о возможном переезде и службе в Барнауле. Эти визиты и формировавшаяся здесь культурная среда сыграли заметную роль в сибирском периоде его биографии.

Барнаул культура фоторепортажи Хорошие новости

Комментарии 39

Avatar Picture
Мусик

13:52:55 11-12-2025

почему на фото Федор Михайлович завернут в белую рубаху как в дурке???
протестую!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:10 11-12-2025

Мусик (13:52:55 11-12-2025) почему на фото Федор Михайлович завернут в белую рубаху как ... там ему и место....

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:14 12-12-2025

Мусик (13:52:55 11-12-2025) почему на фото Федор Михайлович завернут в белую рубаху как ... Сначала черным был обернут. На торжественное открытие поменяли.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:08 11-12-2025

Ну хоть не на алиэкспрессе заказали.
Не знал, что у памятников архитекторы бывают...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:41 12-12-2025

Гость (13:53:08 11-12-2025) Ну хоть не на алиэкспрессе заказали. Не знал, что у памя... У постамента.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:36 11-12-2025

Ну да, говорят, классик неднократно приезжал в Барнаул... под воздействием тестостерона к замужней даме....

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:58:13 11-12-2025

Гость (13:54:36 11-12-2025) Ну да, говорят, классик неднократно приезжал в Барнаул... по... я читал его письма - супер, теперича так не могют...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:33:41 11-12-2025

Мусик (13:58:13 11-12-2025) я читал его письма - супер, теперича так не могют...... Так у него зрачки по 5 копеек, (на статуе), можно не то написать)

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:38 12-12-2025

Мусик (13:58:13 11-12-2025) я читал его письма - супер, теперича так не могют...... Да ладно, много грамотных, читают)

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:25 11-12-2025

Почему на фото женщины с цветами? Достоевский что, умер?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:19 11-12-2025

Достоевский выступал против конституционного строя, ему казнь заменили каторгой в Сибири.
Почему этому преступнику поставили памятник, если блогеров за такое же сейчас сажают?
Двоемыслие 1984 в чистом виде.
Люди не должны читать писульки преступников. Нужно запрещать достоевского.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:58 11-12-2025

Гость (14:20:19 11-12-2025) Достоевский выступал против конституционного строя, ему казн... Ну а как же тогда рефлексировать и каяться?- Этож две любимые звбавы интеллигентного сословия

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:40 11-12-2025

Гость (14:27:58 11-12-2025) Ну а как же тогда рефлексировать и каяться?- Этож две любимы... Смертная казнь ждала писателя за то, что он состоял в кружке петрашевцев и на тайных собраниях критиковал власть.
Было бы гораздо лучше, если бы его за критику власти расстреляли, а не сослали на каторгу.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:06 11-12-2025

вот хорошая, отличная работа профессионалов. можно атк же поступить со стелой реки Обь? почему ее-то сделал человек без специального образования, а не Кульгачев??! какая-то аниме-поделка про великую реку Сибири... стыд и позор по-моему. Как сообщество художников и скульпторов такое терпит? почему заказчики совершенно безграмотные люди?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:26:13 11-12-2025


скажите, а портретное сходство сейчас не обязательно? с профессиональной точки зрения, естественно.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:03:03 11-12-2025

Элен без ребят (17:26:13 11-12-2025) скажите, а портретное сходство сейчас не обязательно? с... Главное, чтоб на Солженицына не был похож, и на сына Алексея, как тот Пушкин.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:09 12-12-2025

Гость (14:36:06 11-12-2025) вот хорошая, отличная работа профессионалов. можно атк же по... А как в вашем представлении дедушка кульгачев изготавливал этот памятник? Вы верите в это? Подсказываю: делают одни, а пиарятся другие. Так было, есть и будет, к сожалению. Не стоит возлагать больших надежд на старое поколение, имея новые технологии.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:37:03 11-12-2025

"станет новой точкой притяжения"....голубей ))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:39 11-12-2025

В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него ещё не было. Даже фотографии сохранились тех лет. Зачем перевирать? Изучили бы биографию, посмотрели фото, сделали нормальный памятник.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:51 11-12-2025

Гость (15:07:39 11-12-2025) В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него... Бороды не было, но он уже мечтал о ней!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:55 11-12-2025

Гость (15:07:39 11-12-2025) В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него... Что опять не так, нытик? В итоге борода была?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:19 11-12-2025

Гость (15:12:55 11-12-2025) Что опять не так, нытик? В итоге борода была?... Угу, и красные мокасины тоже.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:33 12-12-2025

Гость (15:07:39 11-12-2025) В те годы, когда Достоевский бывал в Барнауле, бороды у него... А без бороды, вы нытики бы ныли, что он не похож на Достоевского, так как молодым его видели единицы, а основная масса знает его по книжке из школы, где он с бородой.
Всем нытикам не угодить, Одно ясно, там люди поработали и сотворили скульптура, а нытики ноют, а толку то ноль от их нытья, сделать ничего не сделали.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:44 11-12-2025

Я буду называть его Фридрих Энгельс!
...Памятник Фридриху Энгельсу!...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:16 11-12-2025

У меня вопрос откуда Франк знает что Достоевский хотел жить в Барнауле?!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВКл.

15:36:43 11-12-2025

Гость (15:23:16 11-12-2025) У меня вопрос откуда Франк знает что Достоевский хотел жить ... Достоевский писал брату, что если его не пустят жить в Россию, то есть ближе к Москве и Санкт- Петербургу, то он хотел бы жить в Барнауле. Это был 1857 год.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:46 15-12-2025

Гость (15:23:16 11-12-2025) У меня вопрос откуда Франк знает что Достоевский хотел жить ... Не думал о том, что человек он не глупый и читает книжки, чтит историю, в отличае от тебя, ничего незнающего, нытика? )))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВКл.

15:38:14 11-12-2025

Ржу до слез. По словам председателя Совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексея Суханова памятник удачно расположили у Никольского храма:
«Федор Михайлович Достоевский, путешествуя, всегда выбирал места с видом на церковь из окна. По некоторым источникам, он посещал Барнаул шесть раз, хотя документальных подтверждений больше. Особенно ярко он запомнил город в молодости, когда писал свои первые произведения, включая «Дядюшкин сон», и стихи. Барнаул оставил неизгладимый след в его душе, и он неоднократно упоминал его в своих письмах и воспоминаниях».

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:14 11-12-2025

Это Дугин а не Достоевский))

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:06 11-12-2025

это какой-то сюр
Цветы, как на могиле. Женщины с губами и в мехах. Девушки в одинаковых тапках. Дети в беже. И радость на лицах чиновников.
Зощенко, не меньше

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:48 12-12-2025

Гость (15:57:06 11-12-2025) это какой-то сюрЦветы, как на могиле. Женщины с губами и... Детей жалко, мороз, ветер.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:52 12-12-2025

Гость (15:57:06 11-12-2025) это какой-то сюрЦветы, как на могиле. Женщины с губами и... Где вы там меха разглядели? В бутиках напротив? В мехах по таким мероприятиям не ходят.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:15:34 11-12-2025

фото 3 - причастные радуются и потирают руки.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:15 11-12-2025

Элен без ребят (17:15:34 11-12-2025) фото 3 - причастные радуются и потирают руки. ... Бенефициары? Не думаю)

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Номах

17:37:19 11-12-2025

А почему Федор Михайлович таким лицом смотрит в сторону жандармерии и третьего отделения? символично?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:39 11-12-2025

Номах (17:37:19 11-12-2025) А почему Федор Михайлович таким лицом смотрит в сторону жанд... так у него целый чемодан компромата

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:46:52 11-12-2025

Гость (19:16:39 11-12-2025) так у него целый чемодан компромата... Баксы?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:09 12-12-2025

Лучшеб деревянного мишку олимпийского вернули, который тут всегда был.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:30 15-12-2025

Гость (11:03:09 12-12-2025) Лучшеб деревянного мишку олимпийского вернули, который тут в... чем лучше? СССР не вернуть, дажеесли его вернуть, ему не выжить, мир меняется, люди меняются, нытики - постоянны

  4 Нравится
Ответить

Новости партнеров