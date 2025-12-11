Здесь будут назначать свидания. В Барнауле открыли памятник Достоевскому

Монумент расположился на проспекте Ленина

11 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Памятник Достоевскому в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 декабря в Барнауле на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской в морозное утро торжественно открыли памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.

В церемонии приняли участие губернатор края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Алексей Суханов, архитекторы и скульпторы проекта, а также студенты барнаульских вузов. Несмотря на крепкий мороз, на площадь пришли десятки горожан. В завершение церемонии участники возложили к подножию памятника живые цветы.

«Уверен, место, где установлен памятник высотой более трех с половиной метров, станет новой точкой притяжения и для жителей города, и для гостей краевой столицы», – подчеркнул Виктор Томенко.

«Достоевский хотел жить в Барнауле, и теперь он с нами. А барнаульцы, наверное, будут говорить: "Давай встретимся у Достоевского"», – отметил Вячеслав Франк.

Памятник представляет собой фигуру писателя в полный рост: в правой руке он держит шляпу, рядом стоит дорожный сундук, подчеркивающий тему дороги и ссыльных сибирских маршрутов Достоевского. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на круглом монолитном постаменте из бронзы и гранита. Высота фигуры составляет 3,6 метра, ее масса – около двух тонн.

Автор скульптуры – Михаил Кульгачев, архитектурное решение разработал Александр Деринг, изготовила памятник арт-резиденция Nosorog. Ранее по заказу мэрии была благоустроена прилегающая территория, что стало частью программы обновления исторического центра Барнаула.

Идея установки памятника принадлежит Совету ветеранов органов безопасности Алтайского края, выступившему инициатором проекта. Власти поддержали инициативу, подчеркнув, что появление монумента символично для города, с которым у Достоевского были особые отношения.

Федор Достоевский неоднократно бывал в Барнауле в 1850-е годы, когда отбывал наказание в Сибири: историки отмечают как минимум несколько его поездок в город, а в письмах к брату писатель высказывал мысль о возможном переезде и службе в Барнауле. Эти визиты и формировавшаяся здесь культурная среда сыграли заметную роль в сибирском периоде его биографии.