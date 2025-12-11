В Сочи покупатели отключили свет пенсионерке, вернувшей себе проданную квартиру
Сейчас женщина пытается получить справку о невменяемости
11 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
В Сочи разгорается очередной скандал, вызванный "эффектом Долиной". Пара из Новокузнецка, купившая квартиру у местной пенсионерки, отключила в ней электричество, после того как продавец через суд вернула себе жилье, заявив, что стала жертвой мошенников, пишет Shot.
Супруги приобрели недвижимость в июле 2025 года, заплатив 6,5 млн рублей. Продавец предоставила все документы и выписалась, однако когда покупатели приехали заселяться, отказалась освобождать квартиру и подала иск о признании сделки недействительной. Суд удовлетворил ее требования по аналогии с историей Ларисы Долиной.
Новые владельцы не смирились с потерей и наняли адвоката. Выяснилось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается получить справку о невменяемости, чтобы сохранить и деньги, и квартиру.
В ответ семья заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями и отключила в спорной квартире электричество. Конфликт продолжает обостряться, обе стороны готовятся к новым судебным разбирательствам.
Ранее москвич захотел вернуть проданную десять лет назад квартиру по "схеме Долиной".
15:23:17 11-12-2025
И воду, и газ и все остальные удобства надо отключить
15:59:10 11-12-2025
Гость (15:23:17 11-12-2025) И воду, и газ и все остальные удобства надо отключить... Поскольку есть решение суда о признании сделки недействительной, то энергоснабжающая организация заключила договор на обслуживание с какими-то посторонними людьми , а не с владельцем жилья. Со всеми вытекающими последствиями. Как если бы я, не имея никаких прав на ваше жильё, пишу заявление в горсеть и они отрубвют вам электричество. И сидите, радуйтесь)))
15:38:17 11-12-2025
... вот уж действительно "пока не начнётся самосуд над такими бабками-скамершами - ничего не поменяется!"
Может Раскольников появится ver. 2.0
15:47:37 11-12-2025
Шинник (15:38:17 11-12-2025) ... вот уж действительно "пока не начнётся самосуд над таки... Если на самом деле действуют скамеры, то в первую очередь организуют отстрел покупателей)))
15:57:26 11-12-2025
Гость (15:47:37 11-12-2025) Если на самом деле действуют скамеры, то в первую очередь ор... Мы это проходили в 90-х.
16:07:00 11-12-2025
Гость (15:57:26 11-12-2025) Мы это проходили в 90-х.... Посмотрите, сколько ботов пишут от имени желающих устраивать самосуд над пожилыми людьми!
Молодые, с бицепсами, призывают "отбивать бабкам почки" и другие подобные меры. В 90е преступники как-то не афишировали отъем жилья за символическую плату у стариков.
16:21:01 11-12-2025
Гость (16:07:00 11-12-2025) Посмотрите, сколько ботов пишут от имени желающих устраива... 6,5 млн символическая плата ? Ну пусть вернет бабка деньги тогда если это чисто символическая сумма
16:39:05 11-12-2025
Юрий (16:21:01 11-12-2025) 6,5 млн символическая плата ? Ну пусть вернет бабка деньги т... В Сочи за эти деньги не купишь квартиру.
Вообще надо запретить продажу ниже кадастровой стоимости.
16:31:13 11-12-2025
Гость (16:07:00 11-12-2025) В 90е преступники как-то не афишировали отъем жилья за символическую плату у стариков. В 90-е, хорошо если стариков в халупу полуразваленную переселяли. А то ведь могли и косточек не найти.
16:54:23 11-12-2025
Гость (16:31:13 11-12-2025) В 90-е, хорошо если стариков в халупу полуразваленную пересе... Хотите возродить бизнес? Самое время, смотрите, сколько у вас будет подельников - одобрянтов!)))
10:50:38 12-12-2025
Гость (16:07:00 11-12-2025) Посмотрите, сколько ботов пишут от имени желающих устраива... тоже из этих - из долиных?
16:43:45 11-12-2025
Бумеранг набирает обороты. А ведь всего этого могло бы и не быть если бы не мутное решение суда.
18:03:56 11-12-2025
Гость (16:43:45 11-12-2025) Бумеранг набирает обороты. А ведь всего этого могло бы и не ... Да и судебных решений таких не было, пока поющая бабка через свои связи не подсуетилась.
19:01:26 11-12-2025
Гость. (18:03:56 11-12-2025) Да и судебных решений таких не было, пока поющая бабка чере... Поющим бабкам, да и не бабкам тоже, ответственность и принципы как бы не свойственны, а вот у судей это предполагается по-умолчанию как необходимое профессиональное качество. Таки разница весьма существенная. Но, как оказалось, в этом смысле конкретные судьи мало чем отличаются от поющей бабки.
19:15:20 11-12-2025
Что это за "суды" в РФ, возвращающие проданные квартиры экс-владельцам, освобождённым, к тому же, от обязанности вернуть деньги, полученные от покупателей? При чём тут "невменяемость" продавца, если факт оплаты покупки неоспоримо доказуем?
11:56:20 12-12-2025
Впечатление, что суды в доле и немалой.