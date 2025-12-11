НОВОСТИОбщество

В Сочи покупатели отключили свет пенсионерке, вернувшей себе проданную квартиру

Сейчас женщина пытается получить справку о невменяемости

11 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Та самая квартира / Фото: Telegram-канал Shot
В Сочи разгорается очередной скандал, вызванный "эффектом Долиной". Пара из Новокузнецка, купившая квартиру у местной пенсионерки, отключила в ней электричество, после того как продавец через суд вернула себе жилье, заявив, что стала жертвой мошенников, пишет Shot.

Супруги приобрели недвижимость в июле 2025 года, заплатив 6,5 млн рублей. Продавец предоставила все документы и выписалась, однако когда покупатели приехали заселяться, отказалась освобождать квартиру и подала иск о признании сделки недействительной. Суд удовлетворил ее требования по аналогии с историей Ларисы Долиной.

Новые владельцы не смирились с потерей и наняли адвоката. Выяснилось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается получить справку о невменяемости, чтобы сохранить и деньги, и квартиру.

В ответ семья заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями и отключила в спорной квартире электричество. Конфликт продолжает обостряться, обе стороны готовятся к новым судебным разбирательствам.

Ранее москвич захотел вернуть проданную десять лет назад квартиру по "схеме Долиной".

Avatar Picture
Гость

15:23:17 11-12-2025

И воду, и газ и все остальные удобства надо отключить

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:10 11-12-2025

Гость (15:23:17 11-12-2025) И воду, и газ и все остальные удобства надо отключить... Поскольку есть решение суда о признании сделки недействительной, то энергоснабжающая организация заключила договор на обслуживание с какими-то посторонними людьми , а не с владельцем жилья. Со всеми вытекающими последствиями. Как если бы я, не имея никаких прав на ваше жильё, пишу заявление в горсеть и они отрубвют вам электричество. И сидите, радуйтесь)))

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:38:17 11-12-2025

... вот уж действительно "пока не начнётся самосуд над такими бабками-скамершами - ничего не поменяется!"

Может Раскольников появится ver. 2.0

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:37 11-12-2025

Шинник (15:38:17 11-12-2025) ... вот уж действительно "пока не начнётся самосуд над таки... Если на самом деле действуют скамеры, то в первую очередь организуют отстрел покупателей)))

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:26 11-12-2025

Гость (15:47:37 11-12-2025) Если на самом деле действуют скамеры, то в первую очередь ор... Мы это проходили в 90-х.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:00 11-12-2025

Гость (15:57:26 11-12-2025) Мы это проходили в 90-х.... Посмотрите, сколько ботов пишут от имени желающих устраивать самосуд над пожилыми людьми!
Молодые, с бицепсами, призывают "отбивать бабкам почки" и другие подобные меры. В 90е преступники как-то не афишировали отъем жилья за символическую плату у стариков.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

16:21:01 11-12-2025

Гость (16:07:00 11-12-2025) Посмотрите, сколько ботов пишут от имени желающих устраива... 6,5 млн символическая плата ? Ну пусть вернет бабка деньги тогда если это чисто символическая сумма

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:05 11-12-2025

Юрий (16:21:01 11-12-2025) 6,5 млн символическая плата ? Ну пусть вернет бабка деньги т... В Сочи за эти деньги не купишь квартиру.
Вообще надо запретить продажу ниже кадастровой стоимости.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:13 11-12-2025

Гость (16:07:00 11-12-2025) В 90е преступники как-то не афишировали отъем жилья за символическую плату у стариков. В 90-е, хорошо если стариков в халупу полуразваленную переселяли. А то ведь могли и косточек не найти.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:23 11-12-2025

Гость (16:31:13 11-12-2025) В 90-е, хорошо если стариков в халупу полуразваленную пересе... Хотите возродить бизнес? Самое время, смотрите, сколько у вас будет подельников - одобрянтов!)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:38 12-12-2025

Гость (16:07:00 11-12-2025) Посмотрите, сколько ботов пишут от имени желающих устраива... тоже из этих - из долиных?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:45 11-12-2025

Бумеранг набирает обороты. А ведь всего этого могло бы и не быть если бы не мутное решение суда.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

18:03:56 11-12-2025

Гость (16:43:45 11-12-2025) Бумеранг набирает обороты. А ведь всего этого могло бы и не ... Да и судебных решений таких не было, пока поющая бабка через свои связи не подсуетилась.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:26 11-12-2025

Гость. (18:03:56 11-12-2025) Да и судебных решений таких не было, пока поющая бабка чере... Поющим бабкам, да и не бабкам тоже, ответственность и принципы как бы не свойственны, а вот у судей это предполагается по-умолчанию как необходимое профессиональное качество. Таки разница весьма существенная. Но, как оказалось, в этом смысле конкретные судьи мало чем отличаются от поющей бабки.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:20 11-12-2025

Что это за "суды" в РФ, возвращающие проданные квартиры экс-владельцам, освобождённым, к тому же, от обязанности вернуть деньги, полученные от покупателей? При чём тут "невменяемость" продавца, если факт оплаты покупки неоспоримо доказуем?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:56:20 12-12-2025

Впечатление, что суды в доле и немалой.

  2 Нравится
Ответить
