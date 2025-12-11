В Сочи покупатели отключили свет пенсионерке, вернувшей себе проданную квартиру

Сейчас женщина пытается получить справку о невменяемости

11 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Та самая квартира / Фото: Telegram-канал Shot

В Сочи разгорается очередной скандал, вызванный "эффектом Долиной". Пара из Новокузнецка, купившая квартиру у местной пенсионерки, отключила в ней электричество, после того как продавец через суд вернула себе жилье, заявив, что стала жертвой мошенников, пишет Shot.

Супруги приобрели недвижимость в июле 2025 года, заплатив 6,5 млн рублей. Продавец предоставила все документы и выписалась, однако когда покупатели приехали заселяться, отказалась освобождать квартиру и подала иск о признании сделки недействительной. Суд удовлетворил ее требования по аналогии с историей Ларисы Долиной.

Новые владельцы не смирились с потерей и наняли адвоката. Выяснилось, что пенсионерка работает медсестрой и пытается получить справку о невменяемости, чтобы сохранить и деньги, и квартиру.

В ответ семья заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями и отключила в спорной квартире электричество. Конфликт продолжает обостряться, обе стороны готовятся к новым судебным разбирательствам.

