Ученые назвали грипп одним из самых опасных инфекционных заболеваний
На втором месте после гриппа оказалась "болезнь Х"
21 апреля 2024, 21:30, ИА Амител
Ученые выбрали грипп как самое опасное инфекционное заболевание. Об этом сообщает The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).
По словам научного сотрудника Кельнского университета Хон Салмантона-Гарсии, небольшие пандемии гриппа возникают каждую зиму. Вирус быстро меняется, и нет гарантий, что не появится более опасная форма гриппа, которую будет сложно контролировать.
Более половины ведущих инфекционистов поставили грипп на первое место в списке самых опасных инфекций, что подтверждает высокий уровень его опасности.
На втором месте – "болезнь Х", условное название неизвестного патогена, который может вызвать новую эпидемию. Среди самых опасных инфекций также SARS-CoV-1, Эбола, вирусы ближневосточной лихорадки и Зика. Они легко передаются воздушно-капельным путем и уже неоднократно вызывали эпидемии в прошлом.
Ученые призывают следить за распространением этих вирусов и разрабатывать вакцины и лекарства для эффективного контроля над ними. Это поможет подготовиться к новым эпидемиям и защитить человечество.
21:39:28 21-04-2024
На втором месте – "болезнь Х", условное название неизвестного патогена, который может вызвать новую эпидемию.
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Условное название... неизвестного патогена... может вызвать...
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Явно статья заказная, формирующая общественное мнение, в виде ужаса!? Жупел! Его ещё ни кто не видел! А уже знают что он опасен и ужасен!!!?
Таракан, таракан! Тараканище!!!
:-)