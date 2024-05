Ученые назвали грипп одним из самых опасных инфекционных заболеваний

На втором месте после гриппа оказалась "болезнь Х"

21 апреля 2024, 21:30, ИА Амител

Лекарства и градусник / Фото: pxhere.com

Ученые выбрали грипп как самое опасное инфекционное заболевание. Об этом сообщает The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

По словам научного сотрудника Кельнского университета Хон Салмантона-Гарсии, небольшие пандемии гриппа возникают каждую зиму. Вирус быстро меняется, и нет гарантий, что не появится более опасная форма гриппа, которую будет сложно контролировать.

Более половины ведущих инфекционистов поставили грипп на первое место в списке самых опасных инфекций, что подтверждает высокий уровень его опасности.

На втором месте – "болезнь Х", условное название неизвестного патогена, который может вызвать новую эпидемию. Среди самых опасных инфекций также SARS-CoV-1, Эбола, вирусы ближневосточной лихорадки и Зика. Они легко передаются воздушно-капельным путем и уже неоднократно вызывали эпидемии в прошлом.

Ученые призывают следить за распространением этих вирусов и разрабатывать вакцины и лекарства для эффективного контроля над ними. Это поможет подготовиться к новым эпидемиям и защитить человечество.