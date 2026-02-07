Ученые сообщили об окончании необычной солнечной активности

Возмущения успели вызвать лишь слабые магнитные возмущения

07 февраля 2026

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Сильная солнечная активность, наблюдавшаяся в начале февраля и признанная одной из самых интенсивных в текущем столетии, подошла к концу. Информацию предоставили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Несмотря на череду значительных вспышек, совпавших с пиком их влияния на нашу планету, геомагнитные возмущения оказались незначительными. По мнению ученых, это связано с уникальным строением активной области: ни одна из вспышек не сопровождалась масштабным выбросом плазмы, направленным на Землю.

В ближайший период прогнозируется период относительного затишья на Солнце, однако эксперты подчеркивают трудности в определении точных сроков стабилизации. Солнечная область, ставшая источником недавних вспышек, останется видимой еще около пяти дней, что теоретически допускает возможность повторения рекордных явлений.