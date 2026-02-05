Весенний привет перед бурей. Фоторепортаж с солнечных улиц Барнаула

Пора просыпаться от зимней спячки

05 февраля 2026, 17:15, ИА Амител

Солнечный февраль в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул пару дней пригревает теплым, почти весенним солнцем, несмотря на морозы. Однако уже завтра в регион придет непогода. Синоптики объявили в Алтайском крае штормовое предупреждение: днем 6-го и ночью 7 февраля ожидаются метели, мокрый снег и ветер с порывами до 25 м/с и более. Жителей города ждут температурные "качели" — всего за сутки столбики термометров подскочат от -20 до 0 градусов.

Долгосрочный прогноз тем временем обещает аномально теплый февраль, больше похожий на раннюю весну. В течение месяца ожидаются регулярные оттепели до +2 градусов и дожди с мокрым снегом. Периоды умеренных морозов (до -11...-13 градусов 13–14 февраля) будут короткими. По данным сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода", вторая половина февраля пройдет при комфортных -8 градусах, а март начнется с мягких -5, подтверждая курс на раннее тепло.