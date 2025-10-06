НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мошенники высылали студенту фото красивой девушки, подбадривали и звали в гости

Новая знакомая предложила инвестировать деньги, а парень не смог устоять перед обольстительной незнакомкой и согласился

06 октября 2025, 13:34, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники от лица девушки познакомились с 27-летним жителем Барнаула и похитили у него 300 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере неизвестная девушка написала, что нашла его профиль на одном из сайтов и предложила познакомиться. Недолго думая, парень согласился», – рассказали в ведомстве.

В ходе переписки девушка сообщила, что, помимо основной работы, имеет дополнительный доход в виде инвестиций. Студенту такой легкий заработок показался привлекательным и он согласился на то, чтобы новая знакомая передала его номер "биржевому аналитику".

На следующий день позвонили женщина и мужчина, которые представились "биржевым аналитиком" и "техническим специалистом". Под их руководством парень скачал необходимые приложения и отправил на счет 20 тысяч рублей.

В дальнейшем барнаулец решил прекратить инвестировать и вывести деньги. Мошенники обещали помочь с этим, а "подруга" по переписке каждый день писала ему, подбадривала, высылала фотографии и даже ждала в гости.

Возврат денег оказался не бесплатным. Аферисты объясняли это необходимостью "подтверждения цифровых следов".

«Несколькими переводами отправил еще около 300 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали, что он вот-вот получит деньги назад», – отметили в МВД.

Однако через три дня в биржевом приложении ему пришло сообщение, что необходимо найти себе доверенное лицо, так как счета были заблокированы и считаются небезопасными. Также были указаны контакты некоего "специалиста". После этого молодой человек засомневался в том, что он реально вкладывал деньги в инвестиции.

Ранее 23-летний житель Бийска влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку.

Барнаул Мошенники

Avatar Picture
Гость

14:00:55 06-10-2025

Вложился по полной.

Avatar Picture
Гость

14:06:59 06-10-2025

А сама девушка в гости не приехала почему?

Avatar Picture
Гость

14:19:59 06-10-2025

надо было ему выслать значок - 6 вольт

Avatar Picture
Гость

14:26:02 06-10-2025

Воистину, лох не мамонт. Лох не вымрет.

Avatar Picture
ДМВ

14:46:47 06-10-2025

Почему в заголовке фото лоха, а не той красавицы?

Avatar Picture
Гость

14:48:27 06-10-2025

ДМВ (14:46:47 06-10-2025) Почему в заголовке фото лоха, а не той красавицы?... Ты не знаешь, как выглядит Саша Грей?

Avatar Picture
Гость

15:45:27 06-10-2025

Гость (14:48:27 06-10-2025) Ты не знаешь, как выглядит Саша Грей?... по разному выглядит с разных ракурсов.

Avatar Picture
Гость

19:00:22 06-10-2025

Гость (15:45:27 06-10-2025) по разному выглядит с разных ракурсов.... Снизу вообще...

Avatar Picture
Гость

20:15:01 06-10-2025

Олень. Не жаль.

