В Барнауле мошенники высылали студенту фото красивой девушки, подбадривали и звали в гости
Новая знакомая предложила инвестировать деньги, а парень не смог устоять перед обольстительной незнакомкой и согласился
06 октября 2025, 13:34, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники от лица девушки познакомились с 27-летним жителем Барнаула и похитили у него 300 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере неизвестная девушка написала, что нашла его профиль на одном из сайтов и предложила познакомиться. Недолго думая, парень согласился», – рассказали в ведомстве.
В ходе переписки девушка сообщила, что, помимо основной работы, имеет дополнительный доход в виде инвестиций. Студенту такой легкий заработок показался привлекательным и он согласился на то, чтобы новая знакомая передала его номер "биржевому аналитику".
На следующий день позвонили женщина и мужчина, которые представились "биржевым аналитиком" и "техническим специалистом". Под их руководством парень скачал необходимые приложения и отправил на счет 20 тысяч рублей.
В дальнейшем барнаулец решил прекратить инвестировать и вывести деньги. Мошенники обещали помочь с этим, а "подруга" по переписке каждый день писала ему, подбадривала, высылала фотографии и даже ждала в гости.
Возврат денег оказался не бесплатным. Аферисты объясняли это необходимостью "подтверждения цифровых следов".
«Несколькими переводами отправил еще около 300 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали, что он вот-вот получит деньги назад», – отметили в МВД.
Однако через три дня в биржевом приложении ему пришло сообщение, что необходимо найти себе доверенное лицо, так как счета были заблокированы и считаются небезопасными. Также были указаны контакты некоего "специалиста". После этого молодой человек засомневался в том, что он реально вкладывал деньги в инвестиции.
Ранее 23-летний житель Бийска влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку.
14:00:55 06-10-2025
Вложился по полной.
14:06:59 06-10-2025
А сама девушка в гости не приехала почему?
14:19:59 06-10-2025
надо было ему выслать значок - 6 вольт
14:26:02 06-10-2025
Воистину, лох не мамонт. Лох не вымрет.
14:46:47 06-10-2025
Почему в заголовке фото лоха, а не той красавицы?
14:48:27 06-10-2025
ДМВ (14:46:47 06-10-2025) Почему в заголовке фото лоха, а не той красавицы?... Ты не знаешь, как выглядит Саша Грей?
15:45:27 06-10-2025
Гость (14:48:27 06-10-2025) Ты не знаешь, как выглядит Саша Грей?... по разному выглядит с разных ракурсов.
19:00:22 06-10-2025
Гость (15:45:27 06-10-2025) по разному выглядит с разных ракурсов.... Снизу вообще...
20:15:01 06-10-2025
Олень. Не жаль.