В Барнауле мошенники высылали студенту фото красивой девушки, подбадривали и звали в гости

Новая знакомая предложила инвестировать деньги, а парень не смог устоять перед обольстительной незнакомкой и согласился

06 октября 2025, 13:34, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники от лица девушки познакомились с 27-летним жителем Барнаула и похитили у него 300 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере неизвестная девушка написала, что нашла его профиль на одном из сайтов и предложила познакомиться. Недолго думая, парень согласился», – рассказали в ведомстве.

В ходе переписки девушка сообщила, что, помимо основной работы, имеет дополнительный доход в виде инвестиций. Студенту такой легкий заработок показался привлекательным и он согласился на то, чтобы новая знакомая передала его номер "биржевому аналитику".

На следующий день позвонили женщина и мужчина, которые представились "биржевым аналитиком" и "техническим специалистом". Под их руководством парень скачал необходимые приложения и отправил на счет 20 тысяч рублей.

В дальнейшем барнаулец решил прекратить инвестировать и вывести деньги. Мошенники обещали помочь с этим, а "подруга" по переписке каждый день писала ему, подбадривала, высылала фотографии и даже ждала в гости.

Возврат денег оказался не бесплатным. Аферисты объясняли это необходимостью "подтверждения цифровых следов".

«Несколькими переводами отправил еще около 300 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали, что он вот-вот получит деньги назад», – отметили в МВД.

Однако через три дня в биржевом приложении ему пришло сообщение, что необходимо найти себе доверенное лицо, так как счета были заблокированы и считаются небезопасными. Также были указаны контакты некоего "специалиста". После этого молодой человек засомневался в том, что он реально вкладывал деньги в инвестиции.

Ранее 23-летний житель Бийска влюбился в мошенника в соцсетях и снабжал его деньгами, приняв за девушку.