Учителя Змеиногорского района пожаловались на "сельские" надбавки

Педагоги Саввушинской и Таловской школ заявляют о нарушении трудовых прав и заниженных зарплатах

13 октября 2025, 18:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Учителя двух сельских школ Змеиногорского района обратились к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву, указав на якобы незаконное использование дополнительных выплат за работу в сельской местности. Педагоги утверждают, что "сельские" надбавки фактически служат лишь для доведения зарплаты до минимального размера оплаты труда, что нарушает их права и снижает мотивацию.

Учителя Саввушинской и Таловской школ предположили, что компенсационные выплаты за работу в сельской местности вместо стимулирования сотрудников используются исключительно для достижения МРОТ. По их словам, такая практика не учитывает реальных условий труда и воспринимается как несправедливая.

«"Сельские" призваны компенсировать усложненные условия труда, соответственно, такое их применение не отвечает принципам законности и справедливости и ведет к необоснованному снижению выплат. Готовлю запрос в Министерство образования и науки Алтайского края и надеюсь на оперативное решение проблемы», – написал Александр Терентьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что подобная ситуация ставит под сомнение эффективность действующей системы поощрения работников образования.