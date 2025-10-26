Умер "российский голос" Голливуда, актер Алексей Золотницкий
Ему было 79 лет
26 октября 2025, 09:10, ИА Амител
Заслуженный артист РФ, актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Олега Табакова.
«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Алексея Алексеевича Золотницкого – талантливого актера театра и кино, выдающегося мастера дубляжа, заслуженного артиста России», – сказано в публикации.
В театре напомнили, что свой уникальный талант в кинодубляже он раскрыл на киностудии имени Горького, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров: Роберта Де Ниро, Роберта Рэдфорда, Алена Делона, Энтони Хопкинса.
Как уточняет ТАСС, ссылаясь на семью артиста, причиной его смерти стала длительная болезнь.
«Он болел последние десять лет, у него был инсульт, все ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», – отметил собеседник агентства.
Прощание с актером пройдет во вторник, 28 октября.
Алексей Золотницкий родился в 1946 году в Москве. Окончил Высшее театральной училище имени Щепкина. Играл в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета, Театре-студии киноактера. Снимался в кино и телесериалах. Его самой популярной ролью стал дворецкий Роджерс в картине "Десять негритят".
