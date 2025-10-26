Ему было 79 лет

26 октября 2025, 09:10, ИА Амител

Алексей Золотницкий / Фото: кадр из телеспектакля "На дне" (2000 год)

Заслуженный артист РФ, актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Олега Табакова.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Алексея Алексеевича Золотницкого – талантливого актера театра и кино, выдающегося мастера дубляжа, заслуженного артиста России», – сказано в публикации.

В театре напомнили, что свой уникальный талант в кинодубляже он раскрыл на киностудии имени Горького, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров: Роберта Де Ниро, Роберта Рэдфорда, Алена Делона, Энтони Хопкинса.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на семью артиста, причиной его смерти стала длительная болезнь.

«Он болел последние десять лет, у него был инсульт, все ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», – отметил собеседник агентства.

Прощание с актером пройдет во вторник, 28 октября.

Алексей Золотницкий родился в 1946 году в Москве. Окончил Высшее театральной училище имени Щепкина. Играл в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета, Театре-студии киноактера. Снимался в кино и телесериалах. Его самой популярной ролью стал дворецкий Роджерс в картине "Десять негритят".