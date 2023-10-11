Опытные педагоги "Школы скорочтения" помогают детям повысить внимательность, улучшить память и способность учиться самостоятельно

11 октября 2023, 08:00, ИА Амител erid: LjN8Jwdby

Ученик "Школы скорочтения" / Фото предоставлено компанией

Как помочь ребенку учиться, сократить время выполнения домашней работы, повысить его внимательность и эрудицию? Все просто – обратиться в "Школу скорочтения и развития интеллекта" по методике Ш. Ахмадуллина. Там обучают детей с 4 до 17 лет по проработанным методикам, улучшения от которых можно заметить уже через 10-12 занятий. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети говорят, что учеба становится проще и интереснее.

Какие курсы предлагает школа?

1. Обучение чтению

Нужно тем, у кого буквы никак не запоминаются, путаются либо удерживаются в памяти совсем ненадолго и чтение кажется непостижимой задачей. Опытные педагоги, работающие по методике Ш. Ахмадуллина, в игровой форме научат детей от четырех лет читать всего за 10 занятий. Их проводят в группах по 2-4 человека.

2. Техника чтения

С помощью тренинга можно улучшить технику чтения, научить читать целым словом, а не по слогам, повысить понимание прочитанного и увеличить скорость чтения. Комплекс авторских упражнений, использование нейропсихологических тренажеров, требовательность с одновременной доброжелательностью педагогов позволяют справиться и с этими задачами за 10 занятий. Подходит для детей 6-8 лет.

3. Скорочтение, "СуперПамять"

Научит воспринимать большие объемы информации после первого прочтения, быстро готовить доклад, сократит время выполнения домашней работы, ускорит процесс подготовки к экзаменам.

3. Каллиграфия

Улучшит качество почерка, повысит скорость письма. За 12 занятий на курсе педагог поможет поправить осанку ученика, научит правильно держать ручку, разовьет глазомер, покажет и автоматизирует правильное написание букв и их соединений.

4. Скоросчет

С его помощью можно научить детей быстро считать в уме, выучить таблицу умножения. В отличие от ментальной арифметики, где ребенок работает с определенным кодом, на этом курсе ему дают понимание смысла арифметических действий. Далее навык счета отрабатывают до автоматизма.

5. Орфографическая зоркость

Курс из 10 занятий подойдет ученикам 1-2 классов. Ребенок научится обнаруживать звук, находящийся в слабой позиции, выучит орфографические правила и научится их применять, разовьет зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание орфографического материала, выучит не менее 100 словарных слов.

6. Логическое мышление

Повысит IQ* ребенка, научит рассуждать, делать выводы, решать логические задачки. Подходит для детей от 7 до 16 лет. Ученики становятся более внимательными, эрудированными, способными решать олимпиадные задачи.

Можно ли здесь комплексно подготовить ребенка к школе?

Да. Годовой курс занятий "Будь готов" рассчитан для детей 5-7 лет. Занятие проводят один раз в неделю, и состоит оно из трех блоков:

чтение + развитие устной речи (30 мин.);

устный счет + логическое мышление (30 мин);

красивый почерк + грамота (30 мин).

Занятия станут хорошим стартом для будущего школьника. У детей будут сформированы необходимые навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты.

Кроме того, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться с одного вида деятельности на другой, самостоятельно выполнять домашние задания, и их дальнейшая адаптация в 1-м классе пройдет безболезненно. Здесь дети приобретут самостоятельность и будут учиться с удовольствием.

Занятия проводят в группах от двух до шести человек.

Как записаться на курсы?

Курсы подбирают на бесплатном индивидуальном тестировании. Записаться на бесплатное собеседование для подбора актуального курса можно по телефону 57-16-06.

Школа скорочтения и развития интеллекта заинтересована в успехе вашего ребенка, а вы?

"Школа скорочтения" (ИП Чернявская О.Г.)

Адрес: Барнаул, пр. Комсомольский, 80в

ул. Взлетная, 23

Телефон: 8 (3852) 57-16-06

Сайт

"ВКонтакте"

Телеграм-канал*IQ ("АйКью")

Реклама