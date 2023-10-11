Умный и самостоятельный. Как прокачать навыки школьника и привить ему любовь к учебе?
Опытные педагоги "Школы скорочтения" помогают детям повысить внимательность, улучшить память и способность учиться самостоятельно
11 октября 2023, 08:00, ИА Амител erid: LjN8Jwdby
Как помочь ребенку учиться, сократить время выполнения домашней работы, повысить его внимательность и эрудицию? Все просто – обратиться в "Школу скорочтения и развития интеллекта" по методике Ш. Ахмадуллина. Там обучают детей с 4 до 17 лет по проработанным методикам, улучшения от которых можно заметить уже через 10-12 занятий. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети говорят, что учеба становится проще и интереснее.
Какие курсы предлагает школа?
1. Обучение чтению
Нужно тем, у кого буквы никак не запоминаются, путаются либо удерживаются в памяти совсем ненадолго и чтение кажется непостижимой задачей. Опытные педагоги, работающие по методике Ш. Ахмадуллина, в игровой форме научат детей от четырех лет читать всего за 10 занятий. Их проводят в группах по 2-4 человека.
2. Техника чтения
С помощью тренинга можно улучшить технику чтения, научить читать целым словом, а не по слогам, повысить понимание прочитанного и увеличить скорость чтения. Комплекс авторских упражнений, использование нейропсихологических тренажеров, требовательность с одновременной доброжелательностью педагогов позволяют справиться и с этими задачами за 10 занятий. Подходит для детей 6-8 лет.
3. Скорочтение, "СуперПамять"
Научит воспринимать большие объемы информации после первого прочтения, быстро готовить доклад, сократит время выполнения домашней работы, ускорит процесс подготовки к экзаменам.
3. Каллиграфия
Улучшит качество почерка, повысит скорость письма. За 12 занятий на курсе педагог поможет поправить осанку ученика, научит правильно держать ручку, разовьет глазомер, покажет и автоматизирует правильное написание букв и их соединений.
4. Скоросчет
С его помощью можно научить детей быстро считать в уме, выучить таблицу умножения. В отличие от ментальной арифметики, где ребенок работает с определенным кодом, на этом курсе ему дают понимание смысла арифметических действий. Далее навык счета отрабатывают до автоматизма.
5. Орфографическая зоркость
Курс из 10 занятий подойдет ученикам 1-2 классов. Ребенок научится обнаруживать звук, находящийся в слабой позиции, выучит орфографические правила и научится их применять, разовьет зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание орфографического материала, выучит не менее 100 словарных слов.
6. Логическое мышление
Повысит IQ* ребенка, научит рассуждать, делать выводы, решать логические задачки. Подходит для детей от 7 до 16 лет. Ученики становятся более внимательными, эрудированными, способными решать олимпиадные задачи.
Можно ли здесь комплексно подготовить ребенка к школе?
Да. Годовой курс занятий "Будь готов" рассчитан для детей 5-7 лет. Занятие проводят один раз в неделю, и состоит оно из трех блоков:
- чтение + развитие устной речи (30 мин.);
- устный счет + логическое мышление (30 мин);
- красивый почерк + грамота (30 мин).
Занятия станут хорошим стартом для будущего школьника. У детей будут сформированы необходимые навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты.
Кроме того, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться с одного вида деятельности на другой, самостоятельно выполнять домашние задания, и их дальнейшая адаптация в 1-м классе пройдет безболезненно. Здесь дети приобретут самостоятельность и будут учиться с удовольствием.
Занятия проводят в группах от двух до шести человек.
Как записаться на курсы?
Курсы подбирают на бесплатном индивидуальном тестировании. Записаться на бесплатное собеседование для подбора актуального курса можно по телефону 57-16-06.
Школа скорочтения и развития интеллекта заинтересована в успехе вашего ребенка, а вы?
"Школа скорочтения" (ИП Чернявская О.Г.)
Адрес: Барнаул, пр. Комсомольский, 80в
ул. Взлетная, 23
Телефон: 8 (3852) 57-16-06
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