"А вам не сказали? Он умер". Сибирячка обвинила новосибирских врачей в гибели отца

52-летний мужчина скончался от септического шока, а родственникам три дня не сообщали о его состоянии

27 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Мужчина умер из-за сепсиса, который развился из пиелонефрита / Фото: "КП-Новосибирск"

52-летний электрик из Боготола, возвращавшийся из командировки, скончался в больнице, при этом его близкие три дня не могли получить никакой информации о его состоянии, пишет "КП-Новосибирск".

История началась 3 октября, когда мужчина почувствовал себя плохо в поезде. В 02:20 ночи он отправил матери сообщение, что, скорее всего, отравился, приложив фото станции Барабинск. Это было последнее письменное сообщение.

В шесть утра состоялся роковой звонок: «Мама, я в больнице, не переживай, все будет хорошо». После этого связь оборвалась. Как позже выяснилось, мужчину госпитализировали, но персонал не предоставил родным никакой информации.

«Нам не сообщили ни больницу, ни диагноз. Мы понимали только одно: что он где-то в Новосибирске и ему плохо», – возмущается Анастасия, дочь погибшего.

Только через полицию родные узнали, что мужчина находится в реанимации. Ему поставили диагноз "пиелонефрит". Даже тогда медицинский персонал ограничивался скупыми фразами.

Развязка наступила 11 октября. На очередной звонок дочери сотрудник больницы ответил:

«А вам еще не сказали? Он сегодня утром умер».

Как выяснилось, мужчина скончался в 4 утра, но никто не потрудился сообщить об этом родным.

«Если у папы был острый нефрит, вероятно, нужна была операция. Мы могли приехать еще в субботу, добиваться перевода в другую больницу. Но нам никто ничего не сказал», – убеждена Анастасия.

Прокуратура подтвердила начало проверки по факту трагедии. В ответе ведомства указано, что по обращению проводится проверка.

