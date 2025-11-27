"А вам не сказали? Он умер". Сибирячка обвинила новосибирских врачей в гибели отца
52-летний мужчина скончался от септического шока, а родственникам три дня не сообщали о его состоянии
27 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
52-летний электрик из Боготола, возвращавшийся из командировки, скончался в больнице, при этом его близкие три дня не могли получить никакой информации о его состоянии, пишет "КП-Новосибирск".
История началась 3 октября, когда мужчина почувствовал себя плохо в поезде. В 02:20 ночи он отправил матери сообщение, что, скорее всего, отравился, приложив фото станции Барабинск. Это было последнее письменное сообщение.
В шесть утра состоялся роковой звонок: «Мама, я в больнице, не переживай, все будет хорошо». После этого связь оборвалась. Как позже выяснилось, мужчину госпитализировали, но персонал не предоставил родным никакой информации.
«Нам не сообщили ни больницу, ни диагноз. Мы понимали только одно: что он где-то в Новосибирске и ему плохо», – возмущается Анастасия, дочь погибшего.
Только через полицию родные узнали, что мужчина находится в реанимации. Ему поставили диагноз "пиелонефрит". Даже тогда медицинский персонал ограничивался скупыми фразами.
Развязка наступила 11 октября. На очередной звонок дочери сотрудник больницы ответил:
«А вам еще не сказали? Он сегодня утром умер».
Как выяснилось, мужчина скончался в 4 утра, но никто не потрудился сообщить об этом родным.
«Если у папы был острый нефрит, вероятно, нужна была операция. Мы могли приехать еще в субботу, добиваться перевода в другую больницу. Но нам никто ничего не сказал», – убеждена Анастасия.
Прокуратура подтвердила начало проверки по факту трагедии. В ответе ведомства указано, что по обращению проводится проверка.
10:28:10 28-11-2025
да что ж за равнодушие то людское, а? страшно жить...
12:43:52 28-11-2025
Гость (10:28:10 28-11-2025) да что ж за равнодушие то людское, а? страшно жить...... Завидую вам. Вы еще и живете!!
13:18:09 28-11-2025
Вот такое у нас отношение к простому человеку.А если бы это был какой нибудь чинуша,то всё было бы по другому.