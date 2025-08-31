НОВОСТИПолитика

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин прибыл в Китай 31 августа

31 августа 2025, 22:55, ИА Амител

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние контакты Москвы и Вашингтона. Как сообщает "МК", об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Очень подробно наш президент общался с председателем КНР, – сказал Ушаков представителям СМИ. – Они вместе сидели и могли активно, результативно поговорить».

Ушаков подчеркнул, что обсуждались "последние контакты" Москвы и Вашингтона.

Напомним, Путин прибыл в Китай 31 августа. Он проведет в соседней стране четыре дня. На мероприятия его пригласил глава КНР Си Цзиньпин. 

Политика

Комментарии 3

Avatar Picture
Олег

23:48:41 31-08-2025

Посплетничали старички, анализами похвастались

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:28 01-09-2025

Олег (23:48:41 31-08-2025) Посплетничали старички, анализами похвастались... С анализами Байдена сравнили, остались довольны

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:42:53 01-09-2025

А Ын ?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров