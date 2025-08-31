Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
Путин прибыл в Китай 31 августа
31 августа 2025, 22:55, ИА Амител
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние контакты Москвы и Вашингтона. Как сообщает "МК", об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Очень подробно наш президент общался с председателем КНР, – сказал Ушаков представителям СМИ. – Они вместе сидели и могли активно, результативно поговорить».
Ушаков подчеркнул, что обсуждались "последние контакты" Москвы и Вашингтона.
Напомним, Путин прибыл в Китай 31 августа. Он проведет в соседней стране четыре дня. На мероприятия его пригласил глава КНР Си Цзиньпин.
23:48:41 31-08-2025
Посплетничали старички, анализами похвастались
12:34:28 01-09-2025
Олег (23:48:41 31-08-2025) Посплетничали старички, анализами похвастались... С анализами Байдена сравнили, остались довольны
04:42:53 01-09-2025
А Ын ?