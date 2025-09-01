Ушаков: Путин рассказал зарубежным коллегам об итогах встречи с Трампом на Аляске

Вопрос урегулирования украинского кризиса также обсуждался на полях саммита

01 сентября 2025, 23:25, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На саммите ШОС президент России Владимир Путин рассказал зарубежным коллегам о результатах своей встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Как сообщает "КП", об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом. У нас президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии», – подчеркнул Ушаков.

Вопрос урегулирования украинского кризиса также обсуждался на полях саммита.