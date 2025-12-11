Узбекистан вводит запрет на оплату наличными при покупке авто, жилья и алкоголя
Соответствующий указ уже подписан президентом Шавкатом Мирзиеевым
11 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
Узбекистан объявил о масштабном переходе на безналичные платежи. С 1 апреля 2026 года в стране вступит в силу запрет на оплату наличными за целый ряд товаров и услуг. Соответствующий указ уже подписан президентом Шавкатом Мирзиеевым.
Документ предусматривает полный отказ от наличных при покупке алкогольной и табачной продукции, а также при сделках с автомобилями и квартирами. Под новые правила попадут все операции дороже 25 млн сумов – это примерно 162 тысячи рублей.
Ограничения затронут и повседневные платежи. Наличными больше нельзя будет оплачивать электроэнергию, газ, воду, топливо на автозаправках, зарядку электромобилей и услуги, которые предоставляют госорганы. В сфере недвижимости и транспорта запрет распространяется на сделки с автомобилями категорий M, N, O и G младше десяти лет.
Власти объясняют нововведение стремлением снизить объем теневой экономики и повысить прозрачность финансовых операций. К 2030 году Узбекистан планирует довести долю безналичных платежей в торговле и сфере услуг до 75%.
Ранее российский Минфин подготовил проект закона, позволяющий гражданам РФ оплачивать наличными средствами личные траты за рубежом, не относящиеся к бизнесу. Согласно действующему законодательству, подобные транзакции должны осуществляться исключительно посредством банковских счетов.
00:24:11 12-12-2025
о и эти туда же
00:42:11 12-12-2025
И насвай ?
06:10:42 12-12-2025
в ЖКХ давно пора это сделать, та еще темная лошадка
07:24:03 12-12-2025
гость (06:10:42 12-12-2025) в ЖКХ давно пора это сделать, та еще темная лошадка... Оплата наличными через кассу же
07:28:08 12-12-2025
Нам от этого ни тепло ни холодно...
11:55:55 12-12-2025
Гость (07:28:08 12-12-2025) Нам от этого ни тепло ни холодно... ...
Ошибаетесь, мы на очереди.
07:40:18 12-12-2025
А что у них с эквайрингом, процессингом и прочими банковскими услугами? В части оплаты таких услуг
10:43:50 12-12-2025
Президент Чпокистона боится, что его обнесут при этих сделках.🤣