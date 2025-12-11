Узбекистан вводит запрет на оплату наличными при покупке авто, жилья и алкоголя

Соответствующий указ уже подписан президентом Шавкатом Мирзиеевым

Узбекистан объявил о масштабном переходе на безналичные платежи. С 1 апреля 2026 года в стране вступит в силу запрет на оплату наличными за целый ряд товаров и услуг. Соответствующий указ уже подписан президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Документ предусматривает полный отказ от наличных при покупке алкогольной и табачной продукции, а также при сделках с автомобилями и квартирами. Под новые правила попадут все операции дороже 25 млн сумов – это примерно 162 тысячи рублей.

Ограничения затронут и повседневные платежи. Наличными больше нельзя будет оплачивать электроэнергию, газ, воду, топливо на автозаправках, зарядку электромобилей и услуги, которые предоставляют госорганы. В сфере недвижимости и транспорта запрет распространяется на сделки с автомобилями категорий M, N, O и G младше десяти лет.

Власти объясняют нововведение стремлением снизить объем теневой экономики и повысить прозрачность финансовых операций. К 2030 году Узбекистан планирует довести долю безналичных платежей в торговле и сфере услуг до 75%.

