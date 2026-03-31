В Алтайский край впервые завезли десять тонн тигрового ореха из Китая

Плоды такого ореха уникальны способностью накапливать в клубнях большое количество масла

31 марта 2026, 18:47, ИА Амител

Орехи / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Специалисты Россельхознадзора провели проверку крупной партии тигрового ореха (чуфы) из Китая объемом 10 тонн и подтвердили ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям — нарушений не выявлено.

Чуфа (Cyperus esculentus L.), известная также как тигровый орех, представляет собой ценное растение семейства Осоковых. Ее используют в лекарственных, пищевых и кормовых целях.

Плоды чуфы отличаются высоким содержанием масла, а также богаты фосфором, калием, магнием, железом и олеиновой кислотой. В промышленных масштабах культуру возделывают в Испании, Африке, Северной Америке и Индии.

В Китай чуфа попала благодаря советским ученым в 1960‑х годах. На российском рынке растение часто применяют в качестве заменителя арахиса. Ранее сообщалось, что почти 30 тонн плавленого сыра экспортировали в Китай из Алтайского края.