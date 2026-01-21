В Алтайском крае дорожники пришли на помощь водителю сломавшегося грузовика

Автомобиль вышел из строя и не смог продолжить движение

21 января 2026, 15:00, ИА Амител

Сломавшийся большегруз / Фото: Минтранс Алтайского края

В Хабарском районе Алтайского края большегруз сломался прямо на трассе в разгар сильных морозов. Водителю помогли дорожные рабочие, которые оперативно пришли на выручку.

Инцидент произошел 17 января примерно в девяти километрах от села Хабары. Грузовой автомобиль вышел из строя и не смог продолжить движение. С учетом аномально низкой температуры водитель обратился за помощью в региональную Госавтоинспекцию.

Информация была передана дорожным службам. Специалисты прибыли на место и с помощью мощного тягача эвакуировали неисправный грузовик с проезжей части. Машину доставили на территорию Хабарского филиала ДСУ, где ее отогрели и провели ремонт.

Работы завершились 21 января, после чего водитель смог продолжить путь. Он поблагодарил дорожников за своевременную помощь и поддержку в сложной ситуации.

В Министерстве транспорта Алтайского края напомнили, что в условиях гололеда, снегопадов и экстремально низких температур водителям необходимо проявлять особую осторожность и внимательно следить за техническим состоянием транспорта.

