"Юбилейный", 60-й очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае
Вспышку заболевания зафиксировали в Топчихинском районе
29 мая 2026, 09:30, ИА Амител
Лиса с бешенством / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru
По указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко в селе Хабазино Топчихинского района ввели карантин. Документ разместили на портале опубликования правовых актов.
«Очагом бешенства на этот раз стало личное подсобное хозяйство. Населенный пункт признали неблагополучным, карантин здесь продлится 60 дней», — следует из информации в приказе.
Так, с начала этого года в Алтайском крае обнаружили уже 60 очагов бешенства.
За пять неполных месяцев регион побил свой антирекорд прошлого года. Тогда обнаружили всего 29 вспышек заболевания.
10:17:39 29-05-2026
Название статьи уже вселяет в нас чувство оптимизма - юбилейный! 60-ый!
Дружно хлопаем в ладоши..
14:21:52 29-05-2026
В Омской области женщина скончалась от бешенства:
источником инфекции стал ее пес, который ранее подрался с бездомной собакой.
После схватки питомец вскоре скончался, однако до этого успел укусить свою владелицу. При этом пострадавшая не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс экстренной профилактики.
Спустя время состояние здоровья женщины начало ухудшаться. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
15:29:11 29-05-2026
Когда вот такая всякая байда начинается, думается что ну счас организуются, что-то предпримут меры и быстро ликвидируют. Ан нет... всё только разрастается, множится, усугубляется демонстрируя очередную управленческую импотенцию.