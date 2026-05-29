"Юбилейный", 60-й очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае

Вспышку заболевания зафиксировали в Топчихинском районе

29 мая 2026, 09:30, ИА Амител

Лиса с бешенством / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

По указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко в селе Хабазино Топчихинского района ввели карантин. Документ разместили на портале опубликования правовых актов.

«Очагом бешенства на этот раз стало личное подсобное хозяйство. Населенный пункт признали неблагополучным, карантин здесь продлится 60 дней», — следует из информации в приказе.

Так, с начала этого года в Алтайском крае обнаружили уже 60 очагов бешенства.

За пять неполных месяцев регион побил свой антирекорд прошлого года. Тогда обнаружили всего 29 вспышек заболевания.