В Алтайском крае подтвердили два новых случая бешенства
С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло пяти
20 января 2026, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае выявили еще два очага бешенства – оба случая зафиксированы в сельской местности на территориях личных подсобных хозяйств, следует из указов губернатора, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Как следует из документов, заболевание обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Вавилон Алейского района, а также в ЛПХ в селе Новиково Бийского района. В обоих случаях населенные пункты признаны неблагополучными по бешенству.
С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло пяти. Власти ввели карантинные ограничения, которые будут действовать не менее 60 дней с момента забоя последнего животного, подозреваемого в заражении, либо уничтожения последней туши, у которой бешенство было подтверждено.
Соответствующие решения оформлены указами губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
В прошедшем году в крае было зарегистрировано рекордное число случаев бешенства – порядка 30. Выявляли заболевание не только в подсобных хозяйствах, но и в многоквартирном доме в краевой столице.
10:53:14 20-01-2026
...менее 60 дней с момента забоя..
не забоя, а убоя.
11:15:19 20-01-2026
А где охотники? Почему крайохотуправление не дает возможность регулировать поголовье лис?
12:24:01 20-01-2026
Бродячих собак так и продолжат считать священными животными?
12:47:49 20-01-2026
Чучмек (12:24:01 20-01-2026) Бродячих собак так и продолжат считать священными животными?... Откуда в небольших селах массово бродячие собаки? Разве что самовыгул.
14:57:30 20-01-2026
Гость (12:47:49 20-01-2026) Откуда в небольших селах массово бродячие собаки? Разве что ... Одичавшие собаки даже в лесах стаями живут. Хуже волков
14:03:32 20-01-2026
Отстреливать без раздумий надо, и не будет проблем. Закон позволяет.