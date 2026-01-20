В Алтайском крае подтвердили два новых случая бешенства

С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло пяти

20 января 2026, 10:30, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае выявили еще два очага бешенства – оба случая зафиксированы в сельской местности на территориях личных подсобных хозяйств, следует из указов губернатора, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Как следует из документов, заболевание обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Вавилон Алейского района, а также в ЛПХ в селе Новиково Бийского района. В обоих случаях населенные пункты признаны неблагополучными по бешенству.

С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло пяти. Власти ввели карантинные ограничения, которые будут действовать не менее 60 дней с момента забоя последнего животного, подозреваемого в заражении, либо уничтожения последней туши, у которой бешенство было подтверждено.

Соответствующие решения оформлены указами губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В прошедшем году в крае было зарегистрировано рекордное число случаев бешенства – порядка 30. Выявляли заболевание не только в подсобных хозяйствах, но и в многоквартирном доме в краевой столице.