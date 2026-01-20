НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае подтвердили два новых случая бешенства

С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло пяти

20 января 2026, 10:30, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае выявили еще два очага бешенства – оба случая зафиксированы в сельской местности на территориях личных подсобных хозяйств, следует из указов губернатора, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Как следует из документов, заболевание обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Вавилон Алейского района, а также в ЛПХ в селе Новиково Бийского района. В обоих случаях населенные пункты признаны неблагополучными по бешенству.

С учетом новых данных общее число зарегистрированных в регионе очагов заболевания с начала 2026 года достигло пяти. Власти ввели карантинные ограничения, которые будут действовать не менее 60 дней с момента забоя последнего животного, подозреваемого в заражении, либо уничтожения последней туши, у которой бешенство было подтверждено.

Соответствующие решения оформлены указами губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В прошедшем году в крае было зарегистрировано рекордное число случаев бешенства – порядка 30. Выявляли заболевание не только в подсобных хозяйствах, но и в многоквартирном доме в краевой столице.

Алтайский край Здоровье бешенство

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:53:14 20-01-2026

...менее 60 дней с момента забоя..
не забоя, а убоя.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:19 20-01-2026

А где охотники? Почему крайохотуправление не дает возможность регулировать поголовье лис?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

12:24:01 20-01-2026

Бродячих собак так и продолжат считать священными животными?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:49 20-01-2026

Чучмек (12:24:01 20-01-2026) Бродячих собак так и продолжат считать священными животными?... Откуда в небольших селах массово бродячие собаки? Разве что самовыгул.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

14:57:30 20-01-2026

Гость (12:47:49 20-01-2026) Откуда в небольших селах массово бродячие собаки? Разве что ... Одичавшие собаки даже в лесах стаями живут. Хуже волков

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:32 20-01-2026

Отстреливать без раздумий надо, и не будет проблем. Закон позволяет.

  9 Нравится
Ответить
