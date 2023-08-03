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В Алтайском крае появилась общественная организация "Союз охотников Сибири"

Ее участники намерены решать проблемные вопросы в охотничьем хозяйстве региона

03 августа 2023, 12:52, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Региональная общественная организация "Союз охотников Сибири" появилась в Алтайском крае. Ее участники, в число которых входят не только охотники, но и представители научного мира, намерены решать проблемные вопросы – а таких, по их мнению, накопилось немало. В планах организация подкормки диких животных, сохранение охотресурсов, воспитание у подрастающего поколения правильного отношения к охоте и животному миру, а также снижение общей безграмотности рядового охотника в правовых вопросах.

"Перед нами стоит много задач. Например, популяризация трофейной охоты. Важно донести до общества, что маточное поголовье выбивать нельзя. Охотник в первую очередь должен думать не о сиюминутных личных амбициях, а о том, что останется на следующий год. В планах привлечение охотников к биотехническим мероприятиям, организация соревнований по стрелковым видам спорта, выставок охотничьих собак и многое другое. В нашем Министерстве природных ресурсов решения в сфере охоты принимаются без участия рядовых охотников, мы это тоже хотим изменить", – рассказывает председатель АРОО "Союз охотников Сибири" Виталий Глиюн.

Свою организацию и цели ее работы Союз представит 4 августа на первом собрании. Мероприятие начнется в 16:00 в библиотеке имени Шишкова.

Барнаул Алтайский край охота

Комментарии 13

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Охотник

12:55:17 03-08-2023

Это здорово! Это здорово! Это очень хорошо!!!

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Охотник22

13:27:28 03-08-2023

Проблемы есть без условно, первая это разрозниность охотобщества(сообщества) каждый тянет на себя. Объеденить всех и направить на решение ОБЩИХ вопросов, это было-бы отлично. В целом для охотхозяйства края! Удачи!

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Гость

14:10:33 03-08-2023

Клуб убийц.

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Гость

14:28:21 03-08-2023

всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧКИ чтоб. Или на отстрел песелей в городе

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Гость

15:18:42 03-08-2023

Гость (14:28:21 03-08-2023) всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧ... заодно почувствуют то,что чувствует дичь...

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Гость

16:36:03 03-08-2023

Гость (14:28:21 03-08-2023) всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧ... Подождите!!! Скоро ещё будете вспоминать где живёт ближайший охотник, у которого ружбайка дома имеется... Для защиты...

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Гость

17:34:49 03-08-2023

Гость (14:28:21 03-08-2023) всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧ... Ты себя отправь, убогий!

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Гость

17:33:14 03-08-2023

Гость (14:10:33 03-08-2023) Клуб убийц.... Зоошиза?

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Гость

19:13:14 03-08-2023

Дичи всё меньше а охотников, особенно при должностях, всё больше. Может пора дичи выдавать лицензию на "охотников"???

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Гость

19:54:45 03-08-2023

Гость (19:13:14 03-08-2023) Дичи всё меньше а охотников, особенно при должностях, всё бо... Зоошиза в своем репертуаре- перепутала людей и животных.

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Саня

05:02:59 04-08-2023

Отлично!

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Евгений

10:28:22 10-08-2023

Здравствуйте соседи. Я из Кемерово, у нас такая ситуация случилась. Во общем, я и многие охотники Кемерово и близ лежащих территорий взяли путевки в общедоступные угодья Кемеровского района. Туда входят и левобережная и правобережная части Томи. А сегодня вдруг узнаем, что Левобережную часть закрывают с сентября. А на Правобережной части территория для всех кто взял путевки явно мало будет, будем друг другу в затылок дышать. Левый берег открыли буквально недавно, 2-3 года назад, до этого много лет была закрыта. А сейчас хотят чуть ли не пожизненно закрыть. Самое подлое что они сделали, это промолчали, если бы знали заранее, много кто не стал бы брать туда путевки. А сейчас деньги собрали и объявляют что левый берег закрывают. Так вот, не подскажите куда можно пожаловаться, написать коллективное письмо и как?

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Евгений

10:43:20 10-08-2023

А ещё на правом берегу где общедоступные угодья, идет строительство моста через Томь. Т. е. часть угодий забрали, и не малую, поэтому левый берег был нам так скажем спасением в плане увелечения угодий. Левый берег и открыли, как начали строить мост. Во общем вот такая неприятная ситуация у нас по охоте в общедоступных угодьях.

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