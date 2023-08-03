Ее участники намерены решать проблемные вопросы в охотничьем хозяйстве региона

03 августа 2023, 12:52, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Региональная общественная организация "Союз охотников Сибири" появилась в Алтайском крае. Ее участники, в число которых входят не только охотники, но и представители научного мира, намерены решать проблемные вопросы – а таких, по их мнению, накопилось немало. В планах организация подкормки диких животных, сохранение охотресурсов, воспитание у подрастающего поколения правильного отношения к охоте и животному миру, а также снижение общей безграмотности рядового охотника в правовых вопросах.

"Перед нами стоит много задач. Например, популяризация трофейной охоты. Важно донести до общества, что маточное поголовье выбивать нельзя. Охотник в первую очередь должен думать не о сиюминутных личных амбициях, а о том, что останется на следующий год. В планах привлечение охотников к биотехническим мероприятиям, организация соревнований по стрелковым видам спорта, выставок охотничьих собак и многое другое. В нашем Министерстве природных ресурсов решения в сфере охоты принимаются без участия рядовых охотников, мы это тоже хотим изменить", – рассказывает председатель АРОО "Союз охотников Сибири" Виталий Глиюн.

Свою организацию и цели ее работы Союз представит 4 августа на первом собрании. Мероприятие начнется в 16:00 в библиотеке имени Шишкова.