В Алтайском крае появилась общественная организация "Союз охотников Сибири"
Ее участники намерены решать проблемные вопросы в охотничьем хозяйстве региона
03 августа 2023, 12:52, Ирина Киселева
Региональная общественная организация "Союз охотников Сибири" появилась в Алтайском крае. Ее участники, в число которых входят не только охотники, но и представители научного мира, намерены решать проблемные вопросы – а таких, по их мнению, накопилось немало. В планах организация подкормки диких животных, сохранение охотресурсов, воспитание у подрастающего поколения правильного отношения к охоте и животному миру, а также снижение общей безграмотности рядового охотника в правовых вопросах.
"Перед нами стоит много задач. Например, популяризация трофейной охоты. Важно донести до общества, что маточное поголовье выбивать нельзя. Охотник в первую очередь должен думать не о сиюминутных личных амбициях, а о том, что останется на следующий год. В планах привлечение охотников к биотехническим мероприятиям, организация соревнований по стрелковым видам спорта, выставок охотничьих собак и многое другое. В нашем Министерстве природных ресурсов решения в сфере охоты принимаются без участия рядовых охотников, мы это тоже хотим изменить", – рассказывает председатель АРОО "Союз охотников Сибири" Виталий Глиюн.
Свою организацию и цели ее работы Союз представит 4 августа на первом собрании. Мероприятие начнется в 16:00 в библиотеке имени Шишкова.
12:55:17 03-08-2023
Это здорово! Это здорово! Это очень хорошо!!!
13:27:28 03-08-2023
Проблемы есть без условно, первая это разрозниность охотобщества(сообщества) каждый тянет на себя. Объеденить всех и направить на решение ОБЩИХ вопросов, это было-бы отлично. В целом для охотхозяйства края! Удачи!
14:10:33 03-08-2023
Клуб убийц.
14:28:21 03-08-2023
всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧКИ чтоб. Или на отстрел песелей в городе
15:18:42 03-08-2023
Гость (14:28:21 03-08-2023) всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧ... заодно почувствуют то,что чувствует дичь...
16:36:03 03-08-2023
Гость (14:28:21 03-08-2023) всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧ... Подождите!!! Скоро ещё будете вспоминать где живёт ближайший охотник, у которого ружбайка дома имеется... Для защиты...
17:34:49 03-08-2023
Гость (14:28:21 03-08-2023) всех охотников надо на СВО. НАСТРЕЛЯТЬСЯ ВДОВОЛЬ, ДО ОБРЫГАЧ... Ты себя отправь, убогий!
17:33:14 03-08-2023
Гость (14:10:33 03-08-2023) Клуб убийц.... Зоошиза?
19:13:14 03-08-2023
Дичи всё меньше а охотников, особенно при должностях, всё больше. Может пора дичи выдавать лицензию на "охотников"???
19:54:45 03-08-2023
Гость (19:13:14 03-08-2023) Дичи всё меньше а охотников, особенно при должностях, всё бо... Зоошиза в своем репертуаре- перепутала людей и животных.
05:02:59 04-08-2023
Отлично!
10:28:22 10-08-2023
Здравствуйте соседи. Я из Кемерово, у нас такая ситуация случилась. Во общем, я и многие охотники Кемерово и близ лежащих территорий взяли путевки в общедоступные угодья Кемеровского района. Туда входят и левобережная и правобережная части Томи. А сегодня вдруг узнаем, что Левобережную часть закрывают с сентября. А на Правобережной части территория для всех кто взял путевки явно мало будет, будем друг другу в затылок дышать. Левый берег открыли буквально недавно, 2-3 года назад, до этого много лет была закрыта. А сейчас хотят чуть ли не пожизненно закрыть. Самое подлое что они сделали, это промолчали, если бы знали заранее, много кто не стал бы брать туда путевки. А сейчас деньги собрали и объявляют что левый берег закрывают. Так вот, не подскажите куда можно пожаловаться, написать коллективное письмо и как?
10:43:20 10-08-2023
А ещё на правом берегу где общедоступные угодья, идет строительство моста через Томь. Т. е. часть угодий забрали, и не малую, поэтому левый берег был нам так скажем спасением в плане увелечения угодий. Левый берег и открыли, как начали строить мост. Во общем вот такая неприятная ситуация у нас по охоте в общедоступных угодьях.