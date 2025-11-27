Ответственных бизнесменов Алтайского края внесут в специальный реестр

Ответственные организации и предприниматели будут получать приоритетную поддержку от региона

27 ноября 2025, 11:35, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае будут вести реестр ответственных бизнесменов и оказывать им приоритетную государственную поддержку. Такой законопроект приняли в ходе сессии Алтайского Заксобрания 27 ноября.

Проект закона "О развитии ответственного ведения бизнеса в Алтайском крае" рассматривали в первом чтении на сентябрьской сессии. Сейчас, ко второму чтению, в документ внесли поправки, уточнил Евгений Дешевых, министр экономического развития Алтайского края:

«Проект дополнен отдельной статьей о реестре: реестр будет включать сведения о субъектах, которым будет присвоен такой статус, и размещаться на сайте уполномоченного органа. Уточнены полномочия правительства Алтайского края по срокам предоставления государственных услуг, которые сокращаются для субъектов ответственного бизнесмена», – отметил Дешевых.

Кроме того, с помощью реестра в крае будут оценивать репутацию предпринимателя, который подает заявку на участие в госзакупках.

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму поддержал принятие законопроекта.

«Комитет отмечает, что это важный закон, и поддерживает его принятие во втором чтении», – заявил председатель комитета, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Зачем этот закон нужен?

Как отмечают авторы законопроекта, компании Алтайского края, которые подтвердят высокий статус в рейтинге, смогут рассчитывать на ряд мер поддержки от государства. А именно: сокращение сроков рассмотрения обращений и предоставления государственных и муниципальных услуг; приоритетный порядок предоставления поддержки в сфере занятости населения; оказание финансовой поддержки региональными институтами развития и др.

Закон закрепляет государственный подход к пониманию того, какую предпринимательскую активность власть будет поддерживать в приоритетном порядке, подчеркнул председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Депутат отметил, что основная суть законопроекта состоит в выстраивании прозрачных правил работы бизнеса и власти, а также закреплении понятия "ответственный бизнес" на законодательном уровне. Кроме того, он напомнил, что признавать бизнес ответственным будут с помощью ЭКГ-рейтинга, согласно которому предприятия будут получать баллы:

«Большая часть этих баллов (до 100 баллов) автоматически формируется налоговой инспекцией. До 50 баллов может получить организация или индивидуальный предприниматель путем анкетирования, и до 10 баллов – за участие предпринимателя или организации в деятельности общественных организаций: например, Союза строителей или Союза промышленников», – добавил Семенов.

Как ранее сообщалось, оценку бизнеса будут проводить по трем направлениям:

экология (степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов);

кадры (уровень оплаты труда, корпоративные социальные и демографические программы, благотворительные проекты);

государство (налоговая история и благонадежность, социнвестирование в регионы присутствия, финансовая устойчивость).

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.