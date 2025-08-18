В Алтайском крае приступили к обсуждению реформы местного самоуправления

Она затронет распределение бюджета, выборы глав и ответственность за ключевые сферы — от ЖКХ до социальной поддержки

18 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Александр Романенко и Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

В Алтайском крае стартовало обновление системы местного самоуправления. Первое большое обсуждение прошло 15 августа в Первомайском районе на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципалитетов. В нем участвовали руководители советов и собраний депутатов из всех городов и районов края.

Муниципальная реформа затрагивает ключевые вопросы: как делить бюджет между регионом и районами, за что отвечают региональные ведомства, а за что – местная власть, каким образом формировать руководящие органы. Федеральный закон задает рамки, но каждый субъект, включая Алтайский край, выстраивает собственную модель.

Одной из центральных тем стал порядок избрания глав муниципалитетов. Председатель Совета депутатов Шелаболихинского района Константин Антропов предложил согласовывать кандидатов с губернатором.

«Большая часть бюджета района – это краевые средства. Глава муниципалитета отвечает за распределение и эффективное использование этих средств, поэтому несет персональную ответственность перед губернатором. Было бы логично, если бы потенциальных кандидатов согласовывал глава региона», – сказал председатель.

По его словам, кандидатов смогут выдвигать Общественная палата края, Совет муниципальных образований и партии.

Идея получила поддержку и будет рассмотрена рабочей группой по подготовке поправок в краевое законодательство.

Обсуждение обновления системы местного самоуправления в Алтайском крае / Фото: пресс-служба АКЗС

На Совете также обсудили распределение полномочий между краем и муниципалитетами: от тепло- и водоснабжения до предоставления жилья малоимущим, развития дорог, транспорта, обеспечения безопасности на воде и ведения лесного хозяйства.

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко подчеркнул, что новый федеральный закон серьезно меняет работу местной власти.

«Вертикаль власти будет простроена до местного уровня, чтобы вся управленческая команда края работала в едином ключе. Поэтому необходимо заново разграничить полномочия между субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями, сельскими поселениями. Иными словами – четко определить, какие задачи в интересах населения решает краевая власть, какие – муниципалитеты», – пояснил Александр Романенко.

Рекомендации Совета возьмет в работу созданная в Заксобрании группа под руководством заместителя председателя АКЗС Дениса Голобородько. Краевым депутатам предстоит принять более 15 законов, связанных с организацией жизни в муниципалитетах. Изменения будут вносить поэтапно до ноября 2026 года, а завершение реформы в стране наметили на 1 января 2027 года.

Совет по взаимодействию АКЗС с представителями муниципалитетов действует уже 20 лет. За это время здесь рассмотрели свыше 150 важных тем и приняли более 500 законов.

По словам председателя Красногорского районного Совета депутатов Евгения Дайбова, краевые депутаты прислушиваются к мнению муниципалитетов и мнения городов и районов отражаются в краевых законах.