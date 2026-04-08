Такой день. Замедление мобильного интернета и тест нового автобуса на природном газе

О главных событиях региона за 8 апреля

08 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае могут начать замедлять мобильный интернет. Об этом своих абонентов предупреждает МТС: пользователям пришли сообщения о возможных ограничениях в связи с мерами безопасности. Несмотря на возможные замедления, для жителей региона сохранят доступ к ряду востребованных сервисов.

В Барнауле ликвидирован пожар на строящемся объекте. Причиной возгорания на строительной площадке на улице Сизова стала искра от сварочного аппарата, попавшая на складированный рядом с домом утеплитель пеноплекс. Специфика материала в том, что он дает сильное задымление. Возгорание оперативно локализовали.

В селе Шипуново обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок погиб, сорвавшись с местной вышки сотового оператора.

В Барнауле в рамках эксперимента на маршруте № 55 работает автобус НефАЗ-5299, использующий компримированный природный газ. Тестирование проводится в рамках подготовки к масштабному обновлению городского автопарка. Администрация Барнаула планирует осуществить закупку новых автобусов, и теперь важно оценить, насколько целесообразно включать в парк технику на газомоторном топливе.

В Советском районе перед судом предстанет житель Бийска за избиение, которое привело к смерти его знакомого еще в 2007 году. 48‑летнему бийчанину инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Талые воды в селе Знаменка Славгородского района Алтайского края снесли мост, размыли дамбу и угрожают экосистеме уникального Кулундинского озера. Как утверждает житель района Денис Нахтигаль, в селе произошла чрезвычайная ситуация: из-за активного снеготаяния и отсутствия превентивных мер талые воды с полей хлынули в местный пруд. Тот переполнился, вода пошла поверх насыпной плотины, затем размыла дамбу и, набрав силу, полностью снесла пешеходный мост.